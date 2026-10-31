Бакич оформил первый хет-трик в футбольном чемпионате Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногорский нападающий брестского "Динамо" Душан Бакич оформил первый хет-трик в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем домашнем поединке 27-го тура с футболистами "Витебска" брестчане пропустили мяч на 7-й минуте, но еще до перерыва Бакич дважды поразил ворота гостей. В самом начале второй половины встречи черногорец забил свой третий гол, и динамовцы одержали волевую викторию с результатом 3:1. Также сегодня футболисты "Барановичей" разгромили на своем поле новополоцкий "Нафтан" - 3:0. В Могилеве местный "Днепр" выиграл у "Гомеля" со счетом 2:1. В составе гомельчан отличился Тимофей Симаненка, который догнал лидера бомбардирской гонки брестского динамовца Егора Корцова - теперь у обоих по 13 забитых мячей.



Накануне в стартовом матче этого тура дзержинский "Арсенал" одолел у себя дома борисовский БАТЭ со счетом 1:0.



Все главные фавориты турнира свои встречи проведут 1 ноября. Лидер первенства минское "Динамо" примет на поле Национального футбольного стадиона гродненский "Неман", идущий вторым действующий чемпион страны "МЛ Витебск" также у себя дома будет соперничать с "Минском", а его преследователь "Ислочь" сыграет в столице с мозырской "Славией". В Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" встретятся с бобруйской "Белшиной".



Сейчас положение в лидирующей группе таково: "Динамо" (Минск) - 58 очков, "МЛ Витебск" - 56, "Ислочь" - 55, "Динамо" (Брест) - 50, "Неман" - 43. Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 17 очков, у БАТЭ на четыре балла больше, у "Днепра" 23 очка, у "Белшины" 24 балла.-0-