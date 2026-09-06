Байдарочники и каноисты из Беларуси взяли более 30 наград Кубка Доброй воли в Москве

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 37 медалей международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Доброй воли" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В заключительный день турнира 6 сентября белорусы добыли 15 наград (7-3-5). Победы одержали Юлия Ходько (U19, К1, 500 м), Мария Попичич и Елена Ноздрева (С2, 500 м), Алексей Маглюй и Севастьян Савельев (U19, С2, 500 м). Золотые медали выиграли женские взрослый и юниорский экипажи в байдарке-четверке, также белорусские квартеты показали лучшие результаты в двух смешанных эстафетах (основа и U19).



Вторые места сегодня заняли Алина Свита (К1, 500 м), Инна Неделькина и Ангелина Бардановская (С2, 500 м) и 2-й состав в миксте. Тройки лучших в воскресных финалах замкнули Елизавета Вилькова (К1, 500 м), Дмитрий Натынчик и Владислав Литвинов (К2, 500 м), Алексей Дащинский и Степан Солонович (U19, К2, 500 м), Дарья Ботвинко и Полина Борисюк (U19, С2, 500 м), а также Илья Верещако и Иван Потапенко (С2, 500 м).



В общей сложности за четыре дня соревнований на канале в Москве наши атлеты завоевали 37 наград - 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Всего участие в традиционном турнире приняли более 800 спортсменов из России, Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Турции. С 11 по 13 сентября наши байдарочники и каноисты выступят на домашнем Кубке стран ШОС в Заславле.-0-