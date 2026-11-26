26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в четырех городах страны стартовала вторая половина регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"Авиатор" из Барановичей на выезде разгромил "Могилев" со счетом 10:2. По две шайбы за "летчиков" забросили Арсений Маградзе и Егор Игнатенко, а Иван Лапин и Владислав Шило оформили ассистентские хет-трики. Эта победа стала для "Авиатора" самой крупной в экстралиге и рекордной пятой подряд.



Центральным матчем вечера был поединок первой и третьей команд чемпионата, финалистов прошлого сезона "Металлурга" и "Славутича". Два периода соперники свели к ничьей, но в заключительной трети забрасывали только жлобинчане - в итоге 5:2. "Волки" продлили серию побед до шести.



Также 26 ноября "Химик" дома неожиданно победил идущий вторым в экстралиге "Шахтер" (2:1). Новополочане впервые в сезоне выиграли два матча кряду. Параллельно оршанский "Локомотив" в гостях одолел минскую "Юность" (3:1) и прервал череду поражений, которая насчитывала пять встреч.-0-