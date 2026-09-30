30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Авиатор", "Витебск" и "Славутич" одержали победы в матчах восьмого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Барановичский "Авиатор" на своем льду разгромил минскую "Юность" - 5:0. Эта победа стала для "летчиков" третьей подряд, настолько продолжительную серию команда выдала впервые за три года в экстралиге. Столичный клуб потерпел пятую неудачу в пяти последних матчах.
Также 30 сентября "Витебск" на выезде всухую разобрался с "Могилевом" (2:0), а "Славутич" в Смоленске победил солигорский "Шахтер" (5:1). После восьми туров регулярного чемпионата положение в верхней части таблицы экстралиги выглядит следующим образом:
1-2. "Шахтер", "Витебск" (13 очков).
3-5. "Металлург", "Брест", "Славутич" (12).
6. "Динамо-Молодечно" (11).
На местах с седьмого по десятое идут "Гомель" (10 баллов), "Лида" (9), "Могилев" (8) и "Авиатор" (7), вне топ-10 пока находятся "Локомотив" (6), "Неман", "Юность" и "Химик" (по 3). Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею пройдут 3 октября.-0-
Спорт
30 сентября 2026, 21:54
"Авиатор" впервые выиграл три матча подряд в хоккейной экстралиге
Фото hockey.by
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Участников и лауреатов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси - 2026" наградили в Минске
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов
С нами интереснее