"Авиатор" впервые выиграл три матча подряд в хоккейной экстралиге 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Авиатор", "Витебск" и "Славутич" одержали победы в матчах восьмого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Барановичский "Авиатор" на своем льду разгромил минскую "Юность" - 5:0. Эта победа стала для "летчиков" третьей подряд, настолько продолжительную серию команда выдала впервые за три года в экстралиге. Столичный клуб потерпел пятую неудачу в пяти последних матчах.



Также 30 сентября "Витебск" на выезде всухую разобрался с "Могилевом" (2:0), а "Славутич" в Смоленске победил солигорский "Шахтер" (5:1). После восьми туров регулярного чемпионата положение в верхней части таблицы экстралиги выглядит следующим образом:



1-2. "Шахтер", "Витебск" (13 очков).

3-5. "Металлург", "Брест", "Славутич" (12).

6. "Динамо-Молодечно" (11).



На местах с седьмого по десятое идут "Гомель" (10 баллов), "Лида" (9), "Могилев" (8) и "Авиатор" (7), вне топ-10 пока находятся "Локомотив" (6), "Неман", "Юность" и "Химик" (по 3). Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею пройдут 3 октября.-0-