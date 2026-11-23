23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Авиатора", "Могилева" и "Химика" добыли победы в матчах 26-го тура регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Клуб из Барановичей на выезде разгромил "Локомотив" - 7:2. По три очка за "летчиков" набрали Даниил Мартынец (2+1), Тимофей Крейн (1+2) и Егор Игнатенко (1+2). "Авиатор" впервые за все время выступления в экстралиге выдал серию из четырех побед, оршанцы проиграли пятый матч подряд.





"Славутич" потерпел первую неудачу в шести последних играх, смоляне остались без голов в матче с "Могилевом" (0:3). Голкипер "львов" Сергей Степанов отразил все 48 бросков в створ. "Химик" дома благодаря шайбе Алексея Храповицкого в овертайме одолел "Юность" (3:2) и прервал пятиматчевую серию поражений.





После половины регулярного чемпионата положение команд в верхней части таблицы экстралиги выглядит следующим образом:





1. "Металлург" (43 очка);





2. "Шахтер" (40);





3-4. "Славутич", "Гомель" (38);





5. "Брест" (35);





6. "Динамо-Молодечно" (34).





Двух баллов до зоны прямого выхода в четвертьфинал не хватает "Неману", дальше следуют "Авиатор" (29), "Лида" (26) и "Витебск" (24). Вне зоны плей-ин идут "Могилев" (18), "Юность" (14), "Локомотив" (13) и "Химик" (12). Вторая половина "гладкого" сезона стартует 26 ноября.-0-