"Авиатор" впервые в истории победил "Металлург" в экстралиге 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Авиатор" из Барановичей одержал первую победу в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В среду, 23 сентября, "летчики" принимали действующего чемпиона страны "Металлург", который в начале сезона не потерпел ни одной неудачи. Хозяева вышли вперед в середине стартового отрезка, а за пять минут до конца второй трети удвоили перевес. За оставшийся период с небольшим жлобинчане сумели отыграть только одну шайбу, в итоге 2:1 в пользу "Авиатора".



Для клуба из Барановичей эта игра стала исторической: за три сезона в экстралиге "летчики" провели с "Металлургом" девять матчей - и все проиграли. Также "Авиатор" одержал первую викторию в текущей регулярке и ушел с последнего места турнирной таблицы.



Единственной командой чемпионата страны, идущей без поражений, остался "Шахтер". Сегодня солигорчане на своем льду со счетом 4:1 обыграли "Могилев" и продлили серию побед до шести. Три очка (1+2) за "горняков" набрал российский форвард Егор Чижиков.-0-