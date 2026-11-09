"Авиатор" обыграл "Брест" в матче с девятью шайбами





Самый результативный поединок 9 ноября был сыгран в Барановичах, где "Авиатор" принимал "Брест". К середине второго периода команды поразили ворота друг друга по три раза, но после 33-й минуты в матче забрасывали только хозяева - один раз незадолго до перерыва и еще дважды в заключительной трети. Итог игры - 6:3, "летчики" набрали очки впервые в этом месяце.





Также в понедельник смоленский "Славутич" в Новополоцке победил "Химик" с результатом 4:1, а "Локомотив" дома был сильнее "Могилева" (5:2). Три шайбы за оршанский клуб забросил Евгений Ноздрачев, который стал восьмым автором хет-трика в текущем сезоне. 10 ноября матчи экстралиги примут Гродно, Гомель, Жлобин и Молодечно.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Авиатора", "Локомотива" и "Славутича" добились побед в матчах 21-го тура регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.