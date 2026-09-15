Арутюнян вышел в основную сетку теннисного турнира в США

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Эрик Арутюнян пробился в основную сетку турнира серии ATP Challenger-125 в американском Тибьюроне с призовым фондом $225 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.



В финальном поединке квалификации Арутюнян, занимающий 600-е место в мировом рейтинге, одолел на двух тай-брейках американца Спенсера Джонсона, у которого 451-я позиция, - 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). В первом квалификационном раунде Арутюнян победил еще одного американского теннисиста Николаса Годсика (1629-й номер рейтинга ATP) - 6:3, 6:1. В 1/6 финала соперником Эрика Арутюняна будет американец Брейден Шик (206). Белорус Даниил Остапенков (554) сначала выиграл у американца Гаса Груме (1407) - 6:2, 6:2, а в матче за выход основную сетку уступил французу Тимо Легу (444) - 3:6, 4:6.



В первом раунде женского турнира WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом $1,2 млн белоруска Ирина Шиманович (197) проиграла турецкой теннисистке Зейнеп Сонмез (58) - 1:6, 1:6. В поединке за выход в четвертьфинал турчанка встретится с 16-й ракеткой планеты Ивой Йович из США. Ирина Шиманович пробилась в основную сетку через квалификацию, одержав победы над мексиканкой Аной-Софией Санчес (380) и американской теннисисткой Леа Ма (282). На старте парного разряда Шиманович и чешка Мириам Шкох будут соперничать с американским тандемом Кэтрин Харрисон / Далайна Хьюитт.



Соревнования в Мексике и США завершатся 20 сентября.-0-