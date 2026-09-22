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Арутюнян вышел в основную сетку теннисного турнира в Сан-Диего

Опубликовано:

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Спорт
22 сентября 2026, 09:06

Арутюнян вышел в основную сетку теннисного турнира в Сан-Диего

Эрик Арутюнян. Фото Минспорта
Эрик Арутюнян. Фото Минспорта
Эрик Арутюнян. Фото Минспорта
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Эрик Арутюнян (594-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира серии ATP Challenger-75 в американском Сан-Диего с призовым фондом $107 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
На старте квалификации Арутюнян победил швейцарского теннисиста Луку Стахели (451) - 6:4, 6:4, а в финале также в двух партиях переиграл американца Эндрю Фенти (431) - 6:3, 6:3. В 1/16 финала соперником Эрика Арутюняна будет еще один американский теннисист Тревор Свайда (501).

Белорус Даниил Остапенков (555) в первом квалификационном раунде одолел в трехсетовом поединке американца Куинна Вандекастила (465) - 7:5, 4:6, 6:3, а в решающем матче за попадание в основную сетку уступил французу Тимо Легу (410) - 3:6, 1:6.

На старте женского турнира категории WTA-500 в Сингапуре с призовым фондом $1,2 млн белоруска Александра Саснович (132) переиграла в двух партиях представительницу Австралии Дарью Касаткину (84) - 7:5, 6:0, а в поединке за выход в четвертьфинал будет соперничать с пятой ракеткой планеты россиянкой Миррой Андреевой, посеянной на этом турнире под первым номером. До этого они встречались лишь однажды: в 2024 году в 1/8 финала турнира в Румынии Андреева одержала победу - 6:1, 6:3. 

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