"Арсенал" примет футболистов БАТЭ на старте 27-го тура чемпионата Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты дзержинского "Арсенала" и борисовского БАТЭ откроют программу 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом круге нынешнего первенства "Арсенал" переиграл борисовчан на их поле со счетом 3:2. Сегодняшняя встреча на поле обновленного городского стадиона в Дзержинске начнется в 18.00. На прошлой неделе "Арсенал" у себя дома разошелся миром с могилевским "Днепром" (0:0), а БАТЭ на "Борисов-Арене" уступил бобруйской "Белшине" (0:1).





Еще три поединка состоятся в субботу, 31 октября: "Динамо" (Брест) - "Витебск", "Днепр" - "Гомель", "Барановичи" - "Нафтан". Все главные фавориты турнира свои встречи проведут 1 ноября. Лидер первенства минское "Динамо" примет на поле Национального футбольного стадиона гродненский "Неман", идущий вторым действующий чемпион страны "МЛ Витебск" также у себя дома будет соперничать с "Минском", а его преследователь "Ислочь" сыграет в столице с мозырской "Славией". В Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" встретятся с "Белшиной".

После 26 туров положение в лидирующей группе таково: "Динамо" (Минск) - 58 очков, "МЛ Витебск" - 56, "Ислочь" - 55, "Динамо" (Брест) - 47, "Неман" - 43. Турнирную таблицу замыкает "Нафтан", набравший 17 очков, у "Днепра" на три балла больше, в активе БАТЭ 21 очко, у "Арсенала" и "Белшины" по 24 балла. Бомбардирскую гонку возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, забивший 13 мячей, на один гол меньше забил Тимофей Симаненка из "Гомеля".-0-