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"Амур" под руководством Андриевского выиграл четвертый матч из последних пяти

Опубликовано:

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Спорт
06 октября 2026, 20:14

"Амур" под руководством Андриевского выиграл четвертый матч из последних пяти

Скриншот видео ХК "Амур"
Скриншот видео ХК "Амур"
Скриншот видео ХК "Амур"
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Амур" и "Автомобилист" добились побед в матчах вторника в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хабаровский клуб, который возглавляет белорусский специалист Александр Андриевский, на выезде со счетом 2:1 обыграл "Трактор". Решающую шайбу хоккеисты "Амура" забросили за две с половиной минуты до финальной сирены. Победа стала для "тигров" четвертой в пяти последних играх, на данном отрезке хабаровчане пропустили всего пять раз. В таблице Восточной конференции дальневосточная команда идет седьмой.

Параллельно в Екатеринбурге местный "Автомобилист" разобрался с "Авангардом" - 4:0, белорусский нападающий уральцев Роман Горбунов очков не набрал. После 13 матчей сезона у форварда нашей национальной сборной 3 (0+3) балла. "Автомобилист" поднялся на четвертое место Востока, "Авангард" вместе с "Трактором" отстают от топ-8 на одно очко.-0-
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