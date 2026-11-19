19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Турине завершается предварительный этап итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает корреспондент БЕЛТА.



В стартовом матче третьего тура американский теннисист Бен Шелтон (4-й номер мирового рейтинга) переиграл в двух сетах дебютанта этих состязаний испанца Рафаэля Ходара (10) - 7:6 (10:8), 7:5. На старте Шелтон победил французского теннисиста Артюра Фиса (7), а потом проиграл первой ракетке планеты представителю Германии Александру Звереву, который в заключительном матче сыграет с Фисом. Зверев уже обеспечил себе выход в плей-офф.



В другой группе финалист прошлого итогового турнира испанец Карлос Алькарас (3) также досрочно пробился в полуфинал, обыграв российского теннисиста Даниила Медведева (5) и американца Френсиса Тиафо (8). В заключительный день первого этапа 20 ноября за вторую путевку в плей-офф поспорят Тиафо и Медведев, а Алькарас сыграет с итальянцем Флавио Коболли (6), который после двух поражений потерял шансы пробиться в 1/2 финала.



После завершения групповой стадии в полуфинал выходят по два лучших теннисиста из каждого квартета. Решающий поединок состоится 22 ноября. Общий призовой фонд итогового турнира ATP составляет $15,75 млн. Если чемпион выиграет все пять поединков, то заработает $5,17 млн и 1500 рейтинговых очков. Год назад победителем стал итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший в финальном матче Карлоса Алькараса - 7:6 (7:4), 7:5.-0-