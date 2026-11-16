Алькарас успешно начал защиту титула на итоговом турнире ATP

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Турине продолжаются встречи итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующий победитель этих состязаний испанец Карлос Алькарас (3-й номер мирового рейтинга) в первом туре без особых проблем чуть больше чем за час переиграл американского теннисиста Френсиса Тиафо (8) - 6:2, 6:2. Во втором поединке этой группы итальянец Флавио Коболли (6) будет соперничать с российским теннисистом Даниилом Медведевым (5).



Накануне в другом квартете первая ракетка планеты Александр Зверев из Германии за полтора часа обыграл испанского теннисиста Рафаэля Ходара (10) - 6:4, 6:4. Американец Бен Шелтон (4) за два часа одолел в трехсетовом поединке французского теннисиста Артюра Фиса (7) - 6:2, 3:6, 6:3.



После завершения групповой стадии в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета. Решающий поединок состоится 22 ноября. Общий призовой фонд итогового турнира ATP составляет $15,75 млн, если чемпион выиграет все пять поединков, то заработает $5,17 млн и 1500 рейтинговых очков. Год назад победителем итогового турнира ATP стал итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший в финальном матче Карлоса Алькараса - 7:6 (7:4), 7:5.-0-