"Я почувствовала, что мне пора. Пускай будет так", - сказала Алина Горносько журналистам уже после заключительного выступления. Сегодня вечером спортсменке была отведена одна из главных ролей - она открывала и завершала спортивное шоу.
Алина Горносько поблагодарила, в первую очередь, страну за возможность завершить карьеру на таком мероприятии на "Минск-арене", при таком количестве зрителей. "Не каждому спортсмену удавалось в жизни так завершить свою спортивную карьеру. Я думаю, что это будет замечательный толчок для многих провожать такого уровня спортсменов так круто в нашей стране", - сказала она.
Поблагодарила гимнастка своих тренеров, которые были с ней с самого начала в художественной гимнастике. "Которые были со мной, когда было очень круто и когда было нехорошо. Я уверена, что я оставляю очень хороший, интересный след, путь себя в художественной гимнастике", - отметила Алина Горносько.
Что касается шоу "Грани невозможного", спортсменка подчеркнула, что "действительно получилось на грани невозможного". "Начиная с того, что я попробовала себя в роли воздушной гимнастки, спускалась из-под купола "Минск-арены". Я думаю, что каждый зритель сегодня, еще и завтра останется в полном восторге и унесет замечательные эмоции", - отметила она.
Алина Горносько считает, что этот день запомнится многим надолго. "Несмотря на то, что в конце так получилось, что мы немножко поплакали, это было в основном только от счастья", - заключила она.
Алина Горносько - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и единственная в XXI веке чемпионка мира по художественной гимнастике из Беларуси. Она превратила грани невозможного в собственный путь к успеху. Ей удалось соединить невероятную грацию с железным характером и добиться высот, о которых мечтает каждый спортсмен.-0-
Фото Андрея Синявского, Дениса Костюченко, Яна Горбанюка