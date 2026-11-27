"Я почувствовала, что мне пора. Пускай будет так", - сказала Алина Горносько журналистам уже после заключительного выступления. Сегодня вечером спортсменке была отведена одна из главных ролей - она открывала и завершала спортивное шоу.





Алина Горносько поблагодарила, в первую очередь, страну за возможность завершить карьеру на таком мероприятии на "Минск-арене", при таком количестве зрителей. "Не каждому спортсмену удавалось в жизни так завершить свою спортивную карьеру. Я думаю, что это будет замечательный толчок для многих провожать такого уровня спортсменов так круто в нашей стране", - сказала она.





Поблагодарила гимнастка своих тренеров, которые были с ней с самого начала в художественной гимнастике. "Которые были со мной, когда было очень круто и когда было нехорошо. Я уверена, что я оставляю очень хороший, интересный след, путь себя в художественной гимнастике", - отметила Алина Горносько.