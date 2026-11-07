7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей Протас помог "Вашингтону" одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 ноября столичный клуб дома встречался с "Флоридой". В конце второго периода при счете 2:2 Протас-старший поразил ворота гостей, а в начале заключительной трети ассистировал Пьеру-Люку Дюбуа. Поединок в итоге закончился победой "Вашингтона" - 4:3.
По итогам матча Алексей был признан второй звездой. После 15 игр чемпионата у белоруса 7 (2+5) очков. Также участие в воскресной встрече принял Илья Протас. "Кэпиталз" идут 10-ми в Восточной конференции, 11 ноября команда сыграет с "Оттавой".-0-
Спорт
07 ноября 2026, 23:24
Алексей Протас с голом и ассистом стал второй звездой победной игры "Вашингтона"
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