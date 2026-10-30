30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассистентский дубль Алексея Протаса помог "Вашингтону" одержать победу в матче Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Столичный клуб на выезде обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:3. Протас-старший ассистировал Коулу Хатсону на 34-й минуте, а также отдал голевой пас Алексу Таку в победной голевой атаке в середине третьего периода. В 12 матчах сезона Алексей набрал 5 (1+4) очков.
Белорусский нападающий "Нэшвилла" Виталий Пинчук пропустил третий поединок подряд. Вечером 31 октября по минскому времени "хищники" встретятся с "Тампой-Бэй" (21.00), "Вашингтон" в ночь на понедельник примет "Миннесоту".-0-
Спорт
30 октября 2026, 09:23
Алексей Протас отдал две голевые передачи в победном матче "Вашингтона"
Алексей Протас. Фото ФХБ
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