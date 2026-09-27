27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Пезаро завершился чемпионат мира по спортивной акробатике 2026 года, на котором белорусские спортсмены завоевали две бронзовые награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в планетарном форуме приняли более 250 атлетов из 30 стран, в том числе 13 белорусов. 26 сентября бронзу среди мужских пар взяли Илья Фоменков и Роман Халимончик (комбинация), а в воскресенье третье место в женской группе заняли Ульяна Молчанова, Софья Лицкевич и Яна Миневич (комбинация). Также сегодня белоруски стали четвертыми в балансовых упражнениях.
Кроме того, в заключительный день турнира наша пара Анна Колоницкая - Валерия Михейчик остановилась в шаге от подиума в балансе, а в соревнованиях мужских дуэтов в динамических упражнениях Фоменков и Халимончик замкнули топ-5.
Также 27 сентября пятый результат в динамике среди смешанных пар показали белорусы Адриан Трофимович и Дарья Минюк, а Иван Карвига, Владимир Гетьман, Артем Евтух и Кирилл Степанкевич расположились на седьмой строчке в комбинированной программе мужских групп.
В сезоне 2026 года наши спортсмены привезли медали со всех пяти этапов Кубка мира по акробатике, которые проходили в Португалии, Бельгии, Болгарии, Азербайджане и Польше. На счету белорусов 15 наград - две золотые, шесть серебряных и семь бронзовых.-0-
Спорт
27 сентября 2026, 19:27
Акробаты из Беларуси выиграли две медали чемпионата мира в Италии
Фото Белорусской ассоциации гимнастики
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