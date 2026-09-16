"Ак Барс" отыгрался со счета 0:3 и победил "Салават Юлаев" в КХЛ

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Ак Барс", "Нефтехимик", "Спартак" и "Барыс" одержали победы в матчах среды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Первое в сезоне "зеленое дерби" "Салавата Юлаева" и "Ак Барса" приняла Уфа. После двух периодов хозяева вели со счетом 3:0, но в третьей 20-минутке казанцы отыгрались, забросив спасительную шайбу за 35 секунд до сирены. В овертайме победу гостям принес Митч Миллер - 4:3. Белорусский форвард "Ак Барса" Андрей Стась провел на льду 13 минут и очков не набрал.



Программу 16 сентября открывала игра в Новосибирске, где местная "Сибирь" уступила "Нефтехимику" (0:3). Белорусский защитник нижнекамского клуба Владислав Еременко отдал голевую передачу во втором поединке подряд. "Нефтехимик" выиграл четыре из пяти матчей со старта сезона и закрепился на первом месте в таблице Восточной конференции.



Также в среду "Барыс" из Астаны в гостях разгромил "Ладу" (6:0), а московский "Спартак" на выезде одолел магнитогорский "Металлург" с результатом 3:2. Дубль за "красно-белых" оформил Александр Беляев. В составе уральцев на лед выходил наш Данила Паливко.-0-