Адреналин, скорость, мастерство: кубок ДОСААФ по мотокроссу памяти А.В.Тылецкого прошел в Стайках 

Погода и активная поддержка болельщиков создали мощную соревновательную атмосферу. Согласно регламенту мероприятия для каждого класса предусматривалось два заезда. Победители определялись не по общему времени, а по сумме набранных очков за оба старта, что требовало от пилотов стабильности и тактического расчета. Длительность заездов варьировалась в зависимости от категории - от 12 минут плюс один круг до 20 минут плюс два круга.
Особый ажиотаж у зрителей вызвали зрелищные заезды в мощных классах ЕМХ 125 куб.см и Open. Не менее упорная борьба развернулась в классах "Хобби", "Ветеран" и "Национал", где опыт и выносливость спортсменов стали решающими факторами успеха.
По итогам напряженного гоночного дня были определены лучшие пилоты, которые поднялись на пьедестал почета.-0-
Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА