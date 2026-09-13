Адреналин, скорость, мастерство: кубок ДОСААФ по мотокроссу памяти А.В.Тылецкого прошел в Стайках 

Особый ажиотаж у зрителей вызвали зрелищные заезды в мощных классах ЕМХ 125 куб.см и Open. Не менее упорная борьба развернулась в классах "Хобби", "Ветеран" и "Национал", где опыт и выносливость спортсменов стали решающими факторами успеха.

По итогам напряженного гоночного дня были определены лучшие пилоты, которые поднялись на пьедестал почета.-0-

Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный Кубок ДОСААФ по мотокроссу, посвященный памяти Александра Васильевича Тылецкого, собрал сильнейших гонщиков в районе деревни Стайки. Соревнования, которые носят статус отдельного ежегодного турнира, вновь подтвердили свой высокий уровень организации.В этом году на старт вышли около 160 участников, что свидетельствует о постоянно растущем интересе к этому виду спорта и значимости турнира для мотоциклетного сообщества страны.Погода и активная поддержка болельщиков создали мощную соревновательную атмосферу. Согласно регламенту мероприятия для каждого класса предусматривалось два заезда. Победители определялись не по общему времени, а по сумме набранных очков за оба старта, что требовало от пилотов стабильности и тактического расчета. Длительность заездов варьировалась в зависимости от категории - от 12 минут плюс один круг до 20 минут плюс два круга.