"300 талантов для Королевы". Соревнования по легкой атлетике для младших школьников стартовали в Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дан старт масштабному спортивно-массовому проекту "300 талантов для Королевы" по легкой атлетике для учащихся 2-4-х классов учреждений общего среднего образования. Такая информация размещена на Национальном образовательном портале, сообщает БЕЛТА.



Отбор традиционно проходит в четыре этапа. В программу испытаний для детей включены барьерный бег, метание мяча, бег на выносливость и другие упражнения.



Первый этап уже стартовал и продлится по 1 ноября: предварительное тестирование учащиеся проходят непосредственно во время уроков "физической культуры и здоровья" в своих школах. С 10 ноября по 31 января 2027 года на спортивных базах районов и города Минска состоится повторное тестирование, а третий тур в виде контрольного отбора пройдет с 1 февраля по 31 марта.



Кульминацией проекта станет четвертый этап - республиканский финал среди сборных команд областей и Минска. С 3 по 7 мая финалистов ждут теоретические и практические занятия на базе национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок", а 8 мая в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике развернутся решающие соревнования.



Проект "300 талантов для Королевы" зародился в 2015 году и с тех пор стал ежегодной традицией. Инициатива направлена на популяризацию легкой атлетики среди младших школьников, а также на выявление перспективных ребят для их дальнейшего развития в специализированных учебно-спортивных учреждениях.



Организаторами проекта выступают Министерство спорта, Министерство образования, профильные спортивно-образовательные учреждения, а также региональные спортивные центры. С 2024 года генеральным партнером проекта является Президентский спортивный клуб.-0-