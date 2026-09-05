30 тысяч любителей бега из 40 стран примут участие в Минском полумарафоне-2026

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье в столице в одиннадцатый раз состоится самое массовое беговое событие страны - Минский полумарафон, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Для участия в мероприятии зарегистрировались 30 тыс. человек из 40 стран, на выбор любителям спорта были доступны пять дистанций. Первыми на старт в 9.00 уйдут участники на дистанции 10 км, а в десять часов утра начнется самый престижный вид - полумарафон на 21,097 км. Также в воскресной программе - забег на 5 км (13.00), фан-забег на 3 км (14.00) и семейные забеги на 1,5 км (15.00, 15.15, 15.30).



Все участники стартуют у стадиона "Динамо" на улице Кирова и финишируют на беговой дорожке главной легкоатлетической арены страны. Маршруты двух наиболее длинных дистанций проложены по ул.Свердлова, проспекту Независимости, ул.Ленина, пр.Победителей и ул.Ульяновской. Спортсмены пробегут мимо Белгосцирка, монумента Победы, минской ратуши, Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой".



На территории стадиона для гостей будут работать фотозоны, площадки с активностями и пространства для творчества и отдыха. Кроме того, с лекциями о беге и здоровом образе жизни выступят известные белорусские спортсмены. В сквере у "Динамо" пройдет фестиваль "ДВИЖ FEST" от проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба.-0-