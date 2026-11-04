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Звезда белорусского балета, покорявшая сцену талантом и душой: 120 лет со дня рождения Александры Николаевой

Опубликовано:

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Общество
04 ноября 2026, 07:18

Звезда белорусского балета, покорявшая сцену талантом и душой: 120 лет со дня рождения Александры Николаевой

Александра Николаева. Фото bis.nlb.by
Александра Николаева. Фото bis.nlb.by
Александра Николаева. Фото bis.nlb.by
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения балерины, педагога, народной артистки БССР Александры Васильевны Николаевой. Она стала одной из ярких представительниц белорусского хореографического искусства, покоряла зрителей выразительной пластикой, виртуозной техникой и умением создавать глубокие сценические образы. Ее партии в классических и национальных балетах вошли в историю белорусской сцены, а многолетняя педагогическая деятельность помогла сохранить и передать новым поколениям традиции балетного мастерства.

Александра Николаева родилась 4 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге в семье рабочего. С детства увлекалась танцами, поэтому родители отдали девочку в Петроградскую школу русского балета. После окончания обучения она работала в музыкальных театрах Ленинграда, где особенно ярко проявилась ее склонность к характерному танцу. Стремясь совершенствовать мастерство, Николаева поступила на вечернее отделение Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А.Я. Вагановой). Она занималась в классе заслуженного деятеля искусств РСФСР М.Романовой и одновременно стажировалась в Государственном академическом Малом оперном театре (МАЛЕГОТ; ныне Михайловский театр), солисткой которого стала в 1929 году.

В 1930-х годах Александра Николаева приняла судьбоносное решение, переехав в Минск. С 1934 года ее творческая биография была неразрывно связана с Государственным театром оперы и балета БССР (ныне Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь). Она стала одной из ведущих солисток театра и внесла заметный вклад в становление белорусского балетного искусства. А с 1949 года занимала должность художественного руководителя. Первой партией артистки на белорусской сцене стала роль китайской девушки Тао-Хоа в балете "Красный мак" Рейнгольда Глиэра.

Важное место в репертуаре Николаевой занимали партии в классических балетах. В постановке "Коппелии" Лео Делиба, над которой работал известный хореограф Федор Лопухов, она создала яркий образ Сванильды, отличавшийся выразительной пластикой, жизнерадостностью и тонким юмором. В балете "Конек-Горбунок" Цезаря Пуни артистка исполняла партию Царь-девицы.

Среди других ее заметных работ - Лиза в балете "Тщетная предосторожность" Луи Герольда, Зарема в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Китри в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Коломбина в "Арлекинаде" Риккардо Дриго. Выделяются в творчестве балерины партии Одетты и Одиллии в "Лебедином озере" Петра Чайковского. Работая над ними, Николаева стремилась передать не только красоту танцевальных движений, но и эмоциональную глубину образов.

Значительным событием в творческой биографии артистки стало участие в постановке первого национального белорусского балета "Соловей" Михаила Крошнера. В 1940 году спектакль был представлен в Москве на Декаде белорусского искусства. Николаева исполнила главную роль Зоси - крепостной крестьянской девушки, образ которой раскрыла с лирической теплотой и драматизмом.

В годы Великой Отечественной войны театр оперы и балета БССР находился в Коврове (Владимирская область России). Артисты выступали перед военнослужащими и работниками тыла, участвовали во фронтовых концертных бригадах. Николаева также продолжала выходить на сцену, поддерживая своим искусством людей в тяжелое военное время. В мае 1942 года в Москве состоялся большой концерт белорусского искусства, на котором она вместе с танцовщиком С. Дречиным исполнила народный танец "Лявониха". Выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

После освобождения Минска балетная труппа приступила к восстановлению довоенного репертуара и подготовке новых спектаклей. Николаева участвовала практически во всех постановках, а также исполняла характерные танцы в операх "Кармен" Жоржа Бизе, "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Аида" Джузеппе Верди, "Фауст" Шарля Гуно и других произведениях. Из всех сценических ролей, сыгранных балериной, наиболее законченным и ярким по силе чувства, непосредственности и привлекательности является образ Надейки в хореографической драме "Князь-озеро" Виктора Золотарева. Этот образ отличался национальным своеобразием, внутренней силой и обаянием.

В 1944 году Николаевой было присвоено звание народной артистки БССР. В 1950 году она стала лауреатом Государственной премии СССР. Ее заслуги также были отмечены орденами "Знак Почета" и Трудового Красного Знамени.

В 1960 году Николаева завершила сценическую карьеру, однако продолжила служить балетному искусству. С 1961 по 1979 год она преподавала в Белорусском государственном хореографическом училище (нынешнее название - Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж), передавая ученикам профессиональные знания и сценический опыт. Кроме того, артистка проводила занятия в народной студии классического танца при минском Дворце культуры Белсовпрофа (сегодня - Республиканский Дворец культуры профсоюзов).

Александра Николаева умерла в 1997 году в Минске. Ее творческий путь стал частью истории белорусского балета. Созданные ею сценические образы, участие в становлении национального репертуара и многолетняя педагогическая работа оставили заметный след в отечественном хореографическом искусстве.-0-
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