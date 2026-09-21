Звание высокое, призвание - обучать. Заслуженные работники образования БГТУ о науке и работе с молодежью 

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Заведующий кафедрой биотехнологии БГТУ Виктор Леонтьев преподает в технологическом университете с 1989 года, а саму кафедру возглавляет уже более двух десятилетий. Его путь в науку начинался на химическом факультете Белорусского государственного университета и продолжился на биологическом факультете в лаборатории биоэнергетики, где он занимался созданием противогипоксических лекарственных препаратов, а в 1988 году защитил диссертацию в Институте биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси.Одним из главных прикладных результатов многолетней работы ученого и возглавляемого им коллектива стала разработка биологически активной добавки к пище "Лигнокапс", выпускавшейся предприятием "Минскинтеркапс". В основе этой технологии лежали фундаментальные исследования льна (как долгунца, так и масличного), проводившиеся в течение десятилетия совместно с Институтом генетики и цитологии НАН, а также Центральным ботаническим садом НАН. Ученые изучали физико-химические свойства многочисленных культурных и дикорастущих сортов льна из разных регионов мира."В семенах льна содержатся биологически активные вещества - лигнаны. Мы разработали технологию глубокой переработки семян льна с выделением ценного масла, льняной каши и оболочки, в которой концентрируются эти соединения. По этой теме была защищена диссертация, а главное - разработка прошла путь от поиска до реального выхода в производство. Для любого ученого видеть результаты своего труда внедренными в конкретный продукт - высшая награда", - отметил Виктор Леонтьев.Кафедра биотехнологии БГТУ готовит высококлассные кадры для фармацевтической и пищевой отраслей. Обучение строится на теснейшей интеграции с флагманами промышленности и академическими институтами. На базе РУП "Белмедпрепараты" и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий созданы филиалы кафедры, где специалисты предприятий читают студентам лекции и проводят практические занятия прямо на производстве. На кафедре уже действует брендированная лаборатория и еще одна готовится к открытию. Активное взаимодействие по кадрам и совместным проектам ведется также с Борисовским заводом медпрепаратов, Институтом биоорганической химии, Институтом микробиологии НАН и Центральным ботаническим садом.Фундаментом подготовки специалистов Виктор Леонтьев считает концепцию обучения через научные исследования. Начиная с третьего курса, студенты привлекаются к реальной научной работе в лабораториях, что позволяет им лучше осваивать междисциплинарные связи на стыке химии, биологии и физики. Чтобы сформировать у студентов целостное научное мировоззрение, кафедра дополняет учебные курсы - например, совместно с кафедрой физики акцент смещен на оптику, спектральные методы, электронную и инфракрасную спектроскопию, флуоресценцию и микроскопию, крайне востребованные и на фармацевтическом производстве.Однако ключевым аспектом педагогической деятельности Виктор Леонтьев назвал именно воспитательную работу: "Самое главное, что я всегда прививал на кафедре: мы не оказываем образовательные услуги, как сейчас модно говорить. Мы обучаем и воспитываем. Педагог не может быть человеком, который просто оказал услугу и ушел. Педагог должен болеть за своих студентов, показывать личным примером, участвовать в их культурном и духовном обогащении. Если воспитанием молодежи не занимаемся мы, ею начинает заниматься интернет. Поэтому правильно ориентировать и воспитывать ответственное молодое поколение - наша ключевая государственная задача".Для профессора кафедры химической переработки древесины Натальи Черной БГТУ стал родным домом с 1976 года, когда она только поступила на первый курс университета, сейчас ее научно-педагогический стаж составляет 44 года. Все эти годы в области ее научных интересов находятся вопросы создания новых целлюлозосодержащих материалов, ресурсосбережения и импортозамещения при производстве массовых и специальных видов бумаги и картона.Как рассказала профессор, проблема импортозамещения в этой отрасли стоит чрезвычайно остро. В Беларуси целлюлозно-бумажные предприятия выпускают более 120 видов бумаги и картона. Все они зависят от импорта химических вспомогательных веществ - проклеивающих, упрочняющих и влагопрочных компонентов, электролитов, флокулянтов и регуляторов текучести.Научной группе под руководством Натальи Черной совместно с ООО "ПромХимТехнологии" (Смолевичи) удалось переломить эту зависимость. Разработаны и внедрены в производство отечественные функциональные химикаты."Нам удается доказать и показать на практике, что белорусские компоненты ничем не уступают импортным аналогам. Мы снижаем расход импортных химикатов, часть из них заменяем на отечественные, экономя при этом первичные волокнистые материалы и макулатуру, снижая потери и себестоимость готовой продукции. В результате растет прибыль предприятий, а наша продукция сохраняет высочайшую конкурентоспособность как на внутреннем рынке, так и при экспорте", - подчеркнула профессор.Связующим звеном между теорией и реальным производством выступает созданная на базе концерна "Беллесбумпром" отраслевая научно-исследовательская лаборатория, оснащенная современным испытательным и моделирующим оборудованием. Разработки лаборатории, являющейся единственной в стране по данному профилю, внедрены на шести крупнейших предприятиях Беларуси.По словам Натальи Черной, вовлечение студентов в прикладную науку начинается с первых курсов. Уже на лабораторных занятиях по аналитической, коллоидной и физической химии первокурсники работают с реальными промышленными объектами целлюлозно-бумажной отрасли. На базе кафедры также действует студенческая научно-исследовательская лаборатория."Если со второго курса в нее приходят наиболее увлеченные ребята, то к четвертому курсу уже сто процентов студентов вовлечены в реальные исследования и своими руками получают научные результаты, которые затем переносят на производство. Именно поэтому выпускники кафедры востребованы на предприятиях и работают там годами", - рассказала педагог.Главной наградой и жизненным достижением Наталья Черная назвала успехи своих учеников. За годы научно-педагогической деятельности профессор подготовила двух докторов технических наук, 10 кандидатов наук, 16 магистров технических наук и в настоящее время руководит подготовкой двух аспирантов."За каждой защищенной научной работой стоит реальная идея импортозамещения, ресурсосбережения и повышения качества продукции, признанная научным и промышленным сообществом. Я с радостью отдаю свои идеи молодежи, а в университете создан полный комплекс условий - оборудование, лаборатории, библиотеки. Наша задача как педагогов - зажечь огонек в глазах молодежи, а из искры возгорается пламя", - убеждена Наталья Черная.По ее словам, именно любовь к студентам помогает сохранять интерес к преподавательской деятельности. "Мне хочется, чтобы каждая минута общения со мной приносила студентам радость, удовольствие и новые знания", - акцентировала кандидат наук.Почетные звания, присвоенные педагогам, - это признание их личного вклада в образование, а также подтверждение высокого статуса всей отечественной университетской науки. Это та награда, за которой стоят конкретные научные разработки, внедренные в реальный сектор экономики, десятки подготовленных кандидатов и докторов наук, а главное - четкое понимание того, что высшая школа обязана не просто давать знания, но и воспитывать ответственного гражданина.