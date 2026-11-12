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Зубы акул и коралл возрастом 400 млн лет. Какие древние находки можно встретить в Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
12 ноября 2026, 18:06

Зубы акул и коралл возрастом 400 млн лет. Какие древние находки можно встретить в Беларуси

Наша планета существует уже несколько миллиардов лет, и доказательством тому служат палеонтологические находки. Всю историю Земли можно отследить по ископаемым остаткам. Некоторые из них, кажущиеся нам сегодня невероятно древними, можно обнаружить буквально на дороге, в поле или в городе - нужно лишь быть чуть внимательнее. Так, недавно школьник нашел под Минском коралл возрастом около 400 млн лет. Какие окаменелости можно найти в Беларуси и как они оказываются на поверхности, корреспондент БЕЛТА узнала у заведующего Зоологическим музеем биологического факультета Белорусского государственного университета Александра Балаша.

Подобные находки, по словам специалиста, не редкость. "Животный мир древних морей и ледниковое наследие - две ключевые страницы геологической истории Земли, которые сформировали современный рельеф и оставили богатую палеонтологическую летопись. Древние моря существовали сотни миллионов лет назад, а ледники пришли гораздо позже и сыграли роль гигантских экскаваторов, вскрывших древние породы и перемешав их", - отметил Александр Балаш. 
Белорусы часто находят окаменелости: моллюсков в породе, фрагменты трилобитов. Чаще всего последние представляют собой отпечатки, на которых хитинизированный покров практически не сохранился, за миллионы лет разрушившись под воздействием различных факторов. Но бывают и уникальные случаи. Например, в музее представлен экспонат, у которого панцирь уцелел примерно на 80%. Также часто попадаются ростры белемнитов (раковины вымерших головоногих моллюсков мезозойской эры), а на меловых карьерах есть места, где регулярно находят зубы древних акул.
Объяснил эксперт и то, как окаменелости попадают на дороги и другие места, где часто ходят люди. "В нашей стране большая часть материалов, которые используются в строительстве и других сферах, добывается в карьерах. Экскаватор огромным ковшом грузит породу на самосвалы, и ее развозят по разным регионам. Так находки и попадают в черту города или пригород. Они бывают разной формы. Если обратить внимание даже на нашу экспозицию, часто это небольшие фрагменты, которые когда-то были крупными монолитами, но со временем раздробились под воздействием погодных условий и других факторов", - рассказал Александр Балаш.

Каждая палеонтологическая находка характеризует определенный геологический период. Например, упомянутый коралл возрастом около 400 млн лет, найденный школьником в окрестностях Мачулищ, попал на территорию Беларуси вместе с ледником. "Когда двигались ледники, множество различных пород осталось на нашей территории. Валуны, которые мы встречаем на севере и в центре страны, - это ледниковое наследие. Ледники приносили огромное количество обломочного материала. Так к нам попадали и ископаемые остатки: различные виды и раковины моллюсков, а также этот коралл", - пояснил заведующий музеем.
Подобные находки чаще всего встречаются на севере и в центре республики. "Это регионы, где есть возвышенности - Минская, Ошмянская. Именно там проходил ледник. Наши "горы" - моренные холмы на Воложинщине, Мядельщине, Минщине сформировались в результате деятельности ледника и в послеледниковое время. В таких местах находки вполне доступны для внимательных и наблюдательных людей, которые, проходя мимо, не пнут камень ногой, а возьмут его в руку и рассмотрят - ведь каждый фрагмент хранит свою историю", - подчеркнул Александр Балаш.

Когда найденный коралл попал в музей, научное заключение о нем сделал кандидат биологических наук Юрий Заика, автор диссертации, посвященной изучению древних кораллов. Находку отнесли к группе табулятоморфных кораллов, роду катенипора (Catenipora). Похожий экспонат уже есть в фондах музея и попал туда схожим образом - его нашла школьница в Копыльском районе в 2023 году. Сравнив две находки, Александр Балаш отметил, что новый образец при жизни был несколько меньше: об этом говорит более мелкая ячеистость, указывающая на меньший размер колонии морских беспозвоночных.
Поскольку коралл был принесен на белорусские земли ледником из других широт, он не указывает на морское прошлое Беларуси. Однако подтверждения тому, что древние моря здесь все же были, существуют. Например, в музее хранится керн с фрагментами кораллов, добытый при бурении на глубине 157 м. "Это прямое доказательство того, что в глубокой древности территория республики была покрыта морем", - считает заведующий музеем.

Найденный школьником коралл в скором времени займет свое место в экспозиции, ведь экземпляр представляет особую ценность для коллекции, поскольку таких образцов, по виду и форме, в музее еще не было.

БЕЛТА.-0-

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