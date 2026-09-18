Зубра как бренд рассмотрят на международной конференции в нацпарке "Беловежская пуща"

Юрий Рой подчеркнул, что беловежские зубры прекрасно адаптируются к новым условиям. "Удивительно, что наши зубры в условиях континентального климата чувствуют себя великолепно, просто великолепно. Освободившаяся экологическая ниша позволяет им иметь широкий спектр кормов. Они успешно воспроизводятся, хотя сомнения были. Но наши зубры очень хорошо адаптируются. Это еще один показатель того, что у зубров границ на Евразийском континенте не будет. Я думаю, что этот вид успешно будет расселяться, и мы для этого сделаем все возможное", - отметил он.-0-





Фото Брестского облисполкома

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" 25-26 сентября пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная роли зубра как биологического вида и как бренда территории. Об этом сообщил журналистам и блогерам во время пресс-конференции заместитель генерального директора национального парка "Беловежская пуща" Юрий Рой, передает корреспондент БЕЛТА.Международная научно-практическая конференция "Зубр 2026: от возрождения вида к бренду территории" станет частью фестиваля "Зубр-фест", который пройдет 25-26 сентября в нацпарке. Ее проведут в Международном научно-исследовательском центре изучения дикой природы. "Будут наши белорусские коллеги, участники из России, в частности из Башкирии, куда мы отвозили зубров. Предполагается, что будут коллеги, которые хотят восстанавливать популяцию зубра на территории Грузии", - рассказал Юрий Рой.Программа конференции включает пленарное заседание и четыре секции. Они будут посвящены не только биологии зубра, истории формирования популяции в Беловежской пуще и вопросам ее сохранения, но и современному восприятию зубра как символа региона и страны. "Вы прекрасно знаете, что образ зубра гордо находится на капотах автомобилей, на этикетках белорусской продукции. Поэтому эта конференция - стартовый этап, который ежегодно будет позволять собирать людей, причастных к зубру и его образу в промышленности, брендинге, рекламе", - подчеркнул заместитель генерального директора.Организаторы планируют расширить тематику конференции, включив в нее вопросы фольклора и отражения образа зубра в литературе."На большинстве территорий популяции зубра являются представителем беловежско-кавказской линии. На территории национального парка, на территории Польши, на территории Литвы - популяции беловежской линии. Где-то встречается примесь кавказская, но она очень незначительная. Поэтому мы хотели бы рассмотреть вопрос аутентичности зубра, который обитает на территории Беловежской пущи, поскольку смешать популяции никогда не поздно", - сказал Юрий Рой.Заместитель генерального директора отметил, что интерес к беловежским зубрам растет. "Беловежско-кавказская линия на территории России представлена во многих районах и активно расширяется. Многие покупают. В частности, Башкортостан уже купил у нас 24 зубра - они восстанавливают популяцию Беловежской линии. Зимой у нас запланирована поставка еще 9 зубров в Республику Башкортостан, в "Мурадымовское ущелье", где для наших зубров отдельно создан заповедник", - рассказал он.