"Зубр-фест" в Беловежской пуще сделают традиционным

Он также рассказал о планах модернизации одной из самых популярных точек пущи. "Перед нами стоит задача, чтобы в следующем году беловежский Дед Мороз встречал Новый год в обновленной резиденции", - сказал он.-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

26 сентября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Зубр-фест" в 2027 году сделают еще более масштабным. Об этом сообщил журналистам и блогерам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.В национальном парке "Беловежская пуща" 25-26 сентября проходит "Зубр-фест". Руководитель области дал высокую оценку мероприятию и рассказал, что идея проведения фестиваля возникла всего несколько месяцев назад. "Фестиваль получился ярким и запоминающимся. Прекрасное настроение. Мы планировали провести это мероприятие в следующем году, но приняли решение, что нам под силу за три месяца сделать площадку, которую вы видите", - сказал Петр Пархомчик.Он отметил, что основная цель феста - проведение международной научно-практической конференции, которая прошла в эти дни с успехом.По словам Петра Пархомчика, уже сейчас есть идеи, которые помогут сделать следующий фестиваль еще более масштабным. "Однозначно срок немного сместим, чтобы погода была более устойчивая. Мы проанализируем все, постараемся учесть замечания, чтобы в следующем году сделать фестиваль еще лучше. Я думаю, популярность "Зубр-феста" будет расти. Здесь нужен такой праздник", - подчеркнул он.Глава области сказал, что созданная инфраструктура будет использоваться и после завершения фестиваля. "Площадка и создавалась как многофункциональная. Использовать ее нужно. Наша задача - привлечь как можно больше туристов в Беловежскую пущу, чтобы она стала местом, куда людей просто притягивает. Чтобы они могли здесь отдохнуть, заняться спортом, провести мероприятия", - отметил Петр Пархомчик.