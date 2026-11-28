28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивное шоу "Грани невозможного" сегодня представили в "Минск-арене" во второй раз. Зрители, оставшись под огромным впечатлением, рассказали корреспонденту БЕЛТА, какие номера им понравились больше всего.Формат мероприятия, когда в номерах сочетались разные виды спорта и жанры искусства, понравился Елене Ткачевой, которая пришла на шоу вместе с дочерью. Выделить наиболее яркие номера, по ее словам, сложно. Тем не менее особое внимание она обратила на гимнастов и фигуристов."Красиво, профессионально. Гимнасты наши, фигуристы - все понравились. И Мот (Матвей Мельников. - Прим.БЕЛТА), конечно", - рассказала Елена.Также с удовольствием посмотрела выступление российской фигуристки Евгении Медведевой, которая ей очень нравится. Замечательным назвала номер белорусской грации Алины Горносько. Высокий уровень показали спортивные гимнасты, отметила зрительница, заметив, что ее дочка Юлия увлекается гимнастикой.Под приятным впечатлением от шоу осталась и сама Юлия. "Мне очень понравилось. Много знакомых лиц. Видела тех спортсменок, за выступлениями которых слежу. Моя знакомая здесь выступала. Интересные команды по разным видам спорта. Похоже, теперь буду еще больше следить за спортсменами", - сказала девушка.Формат шоу "Грани невозможного" она оценила как "очень ярко, классно, обалденно". По словам Юлии, выступления были настолько интересными, что время в зрительном зале пролетело очень быстро. "Классный формат мероприятия. Это мое: и музыка, и костюмы. За наших спортсменов - гордость. Всем очень довольна. Моя оценка - 100 из 10", - сказала девушка.Непередаваемые впечатления остались у Ильи - мужчина пришел на шоу с маленьким сыном Романом. Формат понравился и ему: зрителям показали и гимнастику, и акробатику, и фигурное катание, и музыкальные номера.Наталья Радюш и Светлана Мерзлякова вместе со своим коллективом УП "Институт Витебскгражданпроект" приехали из Витебска в Минск специально, чтобы посмотреть шоу "Грани невозможного". "Нас очень много. И мы все в восторге. Мы действительно очень счастливы", - призналась Наталья.По ее словам, все номера были прекрасны. Одни - более ожидаемы зрителями, другие - менее анонсировались, но впечатлили не меньше остальных. "Свет, звук - настолько все красиво, настолько организовано, что не знала, куда смотреть: то ли на световое шоу, то ли на выступающих, то ли на оформление", - сказала витебчанка.Были неожиданные моменты, например, выступление француженки, обратила она внимание. Наталья заметила, что фигуристка вышла на лед на коньках, а затем поднялась вверх под купол на кольце, как гимнастка. По словам Натальи, этого никто не ожидал.Светлана Мерзлякова добавила, что для нее неожиданнее всего был номер с трюковыми велосипедами BMX. Женщине также очень понравились девочки-гимнастки, впечатлила Алина Горносько.С восторгом высказывались витебчанки о современной обработке песни "Касiў Ясь канюшыну". Сильное впечатление на них произвел номер Романа Костомарова и Оксаны Домниной. "Его ждали все. Зал встал, и это, конечно, было от души. Он вдохновил всех. Его слова после выступления заставили задуматься", - призналась Наталья.Приятное впечатление оставили и иностранные гости: Цанчжоуская акробатическая труппа (КНР), Государственный академический ансамбль песни и танца Грузии "Кутаиси".Программа спортивного шоу в "Минск-Арене" объединила выступления спортсменов и артистов самых разных жанров: художественной, эстетической и воздушной гимнастики, фигурного катания, акробатики, ВМХ, роллер-спорта, а также выступления танцевальных и цирковых коллективов. Шоу показали дважды - 27 и 28 ноября.-0-