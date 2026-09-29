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Знамя 1939 года и редкие издания. В Минске представили возвращенные исторические ценности 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
29 сентября 2026, 13:59

Знамя 1939 года и редкие издания. В Минске представили возвращенные исторические ценности 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку "В поисках утраченного. Возвращение", подготовленную на основе материалов из личной коллекции известного белорусского историка и исследователя, лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова, представили в Центральной научной библиотеке НАН, передает корреспондент БЕЛТА.
По результатам многолетнего сотрудничества Владимира Лиходедова с заведующей сектором фотографических исследований Национального исторического музея Беларуси Светланой Хоружик были выявлены, изучены и возвращены несколько тысяч артефактов, которые являются частью историко-культурного наследия Беларуси. Исследования проводились во время выполнения проекта "Бацькаўшчына. В поисках утраченного" совместно с Национальной академией наук Беларуси.
Выставка в Академии наук представляет уникальное собрание утраченных во время Великой Отечественной войны и в другие периоды историко-культурных ценностей, возвращенных в Беларусь. Одним из центральных экспонатов является знамя образца 1939 года, символ стойкости и единства белорусского народа.
"В Великую Отечественную войну фашистские каратели расстреливали за любой обнаруженный советский символ, но знамя было настолько ценно для нашего народа, что его удалось сохранить. Это действительно святыня. И очень приятно, что первым это знамя во время Дня народного единства представил глава государства", - сказал Владимир Лиходедов.
Знамя было передано Министерству культуры, чтобы украсить Национальный музей Беларуси. По словам министра культуры Марата Маркова, события, происходившие на территории Беларуси, всегда приводили к тому, что значительная часть национального богатства и исторических ценностей утрачивалась. Он призвал каждого белоруса принять участие в строительстве Национального музея и поделиться артефактами, которые имеют важную историческую ценность, чтобы их увидело множество людей.
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, заметил, что работа коллекционеров важна для общества, народа, последующих поколений. Многие исторические святыни были утрачены, и через собирание коллекций, а потом распределение их по монастырям, храмам или музеям дает им вторую жизнь.
"Очень важно, чтобы и жители Беларуси, и гости могли ближе знакомиться, как жила страна в тот или иной период. Причем история, подтвержденная фактами и музейными экспонатами, сильнее затрагивает внутренние струны души человека. Возникает благоверный трепет: "Вот как это было 300-500 лет тому назад, вот как, оказывается, наши предыдущие поколения жили". Нам есть к чему стремиться, и я надеюсь, что работа Владимира Алексеевича, который делится своей коллекцией и проявляет великодушие и любовь к Отечеству, даст сигнал другим коллекционерам вводить шире использование предметов, которые для нас важны и ценны", - пояснил владыка.

Также в фонд Центральной научной библиотеки НАН Беларуси переданы более 200 печатных изданий со штампами библиотек Западной Беларуси до 1939 года. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник подчеркнул, что к сохранению исторической памяти они подходят очень тщательно, потому что понимают: это не только дань уважения предшествующим поколениям, а фактически фундамент, на котором мы строим будущее.
Он отметил, что экспонаты, найденные историками, коллекционерами и учеными, рассказывают о периодах лихолетья и трагедиях нашего народа, позволяют приоткрыть до этого неизвестные страницы его жизни и борьбы за независимость, дают дополнительные поводы гордиться своими предками, быть достойными их и передавать память о них следующим поколениям.

По мнению Владимира Караника, в экспозиции есть вещи, которые подтверждают, что во время периода польской оккупации люди действительно идентифицировали себя белорусами. "Я сам из Гродно и работал в Гродненской области. Там есть памятники, свидетельства того, что многие люди отдали жизнь в борьбе за независимость. Документов, свидетельствующих о насильственной полонизации и попытке сохранить свою национальную идентичность, очень много, несмотря на то, что их старались в свое время уничтожить", - добавил председатель Президиума НАН.
Выставку можно будет увидеть в Институте истории. На ней представлены резцовая гравюра на цинке XV-XVI веков (опознавательный знак А. Дюрера), медаль за взятие Полоцка Стефаном Баторием 1579 года, документы имущественно-наследственного характера конца XVI - начала ХVII века, планы белорусских городов, утвержденные в 1778 и 1817 годах, картины XVIII - начала ХХ века, две картины Ф. Рущица, литографии и гравюры ХVIII - начала ХХ века, графическая серия В.Верещагина "1812 год", графическая серия Фабер дю Фора, предметы религиозного культа, ювелирного искусства, печатные издания XVII - начала ХХ века, "Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича" 1800 года (одно из первых печатных изданий "Слова о полку Игореве"), "Псалтырь с восследованием" 1811 года, Przydatek do Chronologii (третий том) игумена И. Стебельского 1783 года.

Экспонаты планируют передать не только в Национальную академию наук и Национальный музей Беларуси, но и Национальную библиотеку Беларуси, Минскую духовную академию и Кутеинский монастырь БПЦ, центр военно-патриотического воспитания Международного университета "МИТСО", а также для реализации проектов Гродненского облисполкома "Старый город" и "Партизанский лагерь".-0- 
Фото Татьяны Матусевич
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