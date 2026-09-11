Значение "17 граней единства" раскрыли на марафоне в Добруше

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 11 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:20 "Сразу понял, что это мое". Октябрята и пионеры со всей страны отметили 36-летие БРПО в Минске Общество
20:08 Готовность 99%: в Кореличах завершается благоустройство к "Дажынкам-2026" Регионы
20:05 Следователь: при должной напористости можно раскрыть даже идеальное преступление Общество
19:52 Беларусь выступает за укрепление международной координации в борьбе с торговлей людьми - Бельская Политика
19:49 В Германии зафиксировали максимальное количество банкротств компаний за последние 13 лет В мире
19:48 КПП для маломобильных и распределение потоков. Как будет работать милиция в День города Регионы
19:42 Значение "17 граней единства" раскрыли на марафоне в Добруше Общество
19:39 Беларусь выступила за усиление роли Африки в Совбезе ООН Политика
19:35 Воссоединение земель, связь поколений. Что обсудили участники марафона "17 граней единства" в Миорах Общество
19:27 Хуситы установили полный контроль над островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе - Reuters В мире
19:23 "Смогли прочитать игру соперниц". Волейболистка Секретова о победе в полуфинале Кубка Победы Спорт
19:19 Госстандарт Беларуси и Росаккредитация утвердили дорожную карту сотрудничества Общество
19:15 От науки до квеста и забега. Что в программе "Зубр-феста" в Беловежской пуще Афиша
19:14 Историю - языком молодежи: в Несвиже обсудили значение Дня народного единства Общество
18:58 В Могилевском районе поздравили механизатора, преодолевшего рубеж в 7 тыс. тонн намолоченного зерна Регионы
18:58 В Национальной библиотеке открылась бесплатная школа китайского языка "Хуацяо" Общество
18:52 Минюст приостановил лицензию риелторской организации "Риелтекс" Общество
18:47 Глава энергооператора Литвы подал в отставку из-за проблем с электричеством после бури В мире
18:42 Тишкова и Секретова вышли в финал Кубка Победы по пляжному волейболу Спорт
18:39 В Минске профессиональный боксер избил двух мужчин, суд вынес приговор Регионы
18:35 Душа города - люди. В столице наградили победителей конкурса "Минский мастер" Регионы
18:26 В районе 51-го км МКАД затруднено движение из-за ДТП Регионы
18:26 До 25 цветов и оттенков в одном рушнике. О неглюбской традиции ткачества рассказали в НАН Культура
18:23 Библиотеке Отделения ООН в Женеве в Год белорусской женщины подарена книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" Общество
18:22 Система VAR впервые поработает в Беларуси на динамовском дерби футбольного чемпионата Спорт
18:18 Почти 3,6 тыс. ДТП с участием диких животных зарегистрировано с начала 2026 года в Беларуси Общество
18:03 Число жертв пожара на пароме у берегов Филиппин достигло 35  В мире
17:58 НЦПЭ и Китайская федерация машиностроительной промышленности договорились об укреплении сотрудничества Экономика
17:56 Иран и страны Персидского залива 14 сентября обсудят судоходство в Ормузском проливе В мире
17:48 "Белпочта" бесплатно отправит открытки в День города Минска Общество
Все новости
Все новости

Значение "17 граней единства" раскрыли на марафоне в Добруше

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
11 сентября 2026, 19:42

Значение "17 граней единства" раскрыли на марафоне в Добруше

11 сентября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Добруш сегодня встретил общественно-политический марафон "17 граней единства", передает корреспондент БЕЛТА.

Открыла программу диалоговая площадка "Код единства: 7 инициатив - одна Беларусь". Она объединила школьников, работающую молодежь района, представителей власти, общественных организаций, партий.
На встрече обсудили общее и частное, фундаментальное и личное - говорили доступно о серьезном. Шла речь о направлениях развития страны, историческом наследии и современных вызовах.

Буквально с порога во дворце культуры, где собралось около 400 представителей разных поколений добрушан, приглашали участников марафона присоединиться к интерактиву и продолжить фразу: "Единство для меня - это...". Бумажных сердечек с вариантами ответа было множество, а самые популярные ответы - семья, мир, любовь.

Также в фойе на тематической экспозиции были представлены фотографии, документы и газетные полосы, передающие положение разделенных белорусов, их жизнь под гнетом. Здесь была отражена историческая основа самого молодого в стране праздника - Дня народного единства.
Заместитель председателя Гомельской областной организации РОО "Белая Русь" Наталья Мамрукова обратила внимание, что тема встречи - "Код единства: 7 инициатив - одна Беларусь". Каждая инициатива отражает направления социально-экономического развития на ближайшие пять лет. "Мы говорим конкретно про человека, про наши регионы и их потенциал, про возможности нашей молодежи. Диалог всегда дополняем интерактивной частью. Будут и задания от модераторов, и вопросы от спикеров. Каждый желающий может поделиться своим мнением по важным тезисам. Конечно, мы подготовили и сувениры для самых активных", - подчеркнула она.

Главный специалист одного из предприятий региона Алеся Протченко поделилась мнением о том, что необходимо, чтобы быть не просто жителем страны, а настоящим хозяином. "Считаю, что наша земля - это наша основа. Она как вода и воздух, без которых человек не может существовать. Без земли нет ничего. Каждый ее уголок хранит традиции и ценности наших предков. И мы должны их перенимать сами и передавать нашим детям. Это самое главное наследие, которое каждое поколение должно приумножать, тогда наша страна будет еще красивее и благополучнее", - уверена девушка.

Жизнь, человек, дом, страна - фундаментальные элементы кода единства. Одна из важнейших составляющих - здоровье. Заместитель главного врача Добрушской ЦРБ Ольга Алексеенко акцентировала, что здоровье каждого начинается не в кабинете поликлиники, а со здорового образа жизни и профилактики. Для тех, кто ленится даже думать о ЗОЖ, врач посоветовала придерживаться принципа двух минут. К примеру, начать с малого и сделать несколько приседаний за 120 секунд или обуть кроссовки и пройти небольшое расстояние вместо двух часов изнуряющего бега. Затем продлевать время упражнений, формируя полезную привычку. Кроме того, важно не забывать о диспансеризации, заботиться о своем здоровье.
Шла речь и о демографической ситуации, о тренде и потребности в многодетности. Как рассказала заместитель председателя райисполкома Елена Раздуева, в Добрушском районе - более 530 многодетных семей, практически одинаковое количество проживают в городе и сельской местности. В шести семьях воспитывают по семь детей, 14 - с шестью детьми, 39 - с пятью сыночками и дочками, 88 - с четырьмя детьми. С начала этого года многодетными стали еще 44 семьи. 37 жительниц Добрушского района отмечены орденом Матери.

Спикеры попросили молодых людей поделиться своими планами на жизнь. Одна из участниц марафона рассказала о своей мечте о семейной жизни. Девушка видит себя мамой минимум троих детей: двоих сыновей и доченьки. "Конечно, хотелось бы своим детям дать все самое лучшее, чтобы они ни в чем не знали нужды, могли развивать свои таланты, заниматься спортом. И главное - чтобы было свое жилье", - считает она.

Ее оппонентом по теме выступила мама двух детей. Добрушанка уверена, что дети - не помеха и собственному развитию. "Я родила, когда мне было 19 и 20 лет. И точно знаю, что самое главное - любовь и заботу - я могу дать своим детям. Сейчас работаю, планирую поступить в вуз и получить высшее образование. Поэтому не стоит откладывать время рождения детей на неизвестный период", - поделилась мнением она.

Уже завтра на площади Ленина райцентра развернутся выставки общественных объединений и политических партий, интерактивные площадки для детей и взрослых, фудкорты и аттракционы, а завершит программу концерт Гомельских городских оркестров.

В эти дни финальные площадки "17 граней единства" объединяют разные поколения и интересы от общественного диалога и интеллектуальных игр до спорта, творчества, семейных активностей и знакомства с культурным наследием. Общим для всех мероприятий станет тема единства как основы устойчивого развития страны и сохранения исторической и культурной преемственности.
Республиканский общественно-политический марафон "17 граней единства" за предыдущие сезоны охватил десятки городов Беларуси. В 2026 году эстафету принимают еще 17 населенных пунктов. Добруш - 14-й в маршруте марафона. Программа объединяет различные форматы - от спортивных и семейных мероприятий до дискуссионных площадок и культурных программ, создавая возможности для общения и совместного отдыха жителей регионов.-0-
Теги
Беларусь День народного единства Добруш
Новости рубрики Общество
"Сразу понял, что это мое". Октябрята и пионеры со всей страны отметили 36-летие БРПО в Минске
Следователь: при должной напористости можно раскрыть даже идеальное преступление
Фото газеты "Миорские новости" Воссоединение земель, связь поколений. Что обсудили участники марафона "17 граней единства" в Миорах
Фото Госстандарта Госстандарт Беларуси и Росаккредитация утвердили дорожную карту сотрудничества
Историю - языком молодежи: в Несвиже обсудили значение Дня народного единства
Фото Минкультуры В Национальной библиотеке открылась бесплатная школа китайского языка "Хуацяо"
  • Главная
  • Значение "17 граней единства" раскрыли на марафоне в Добруше
    • Главное
    "Отставание смерти подобно". Лукашенко о важности модернизации системы связи в войсках
    Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках 
    Новые двигатели и модернизация производства. Турчин посетил Минский моторный завод
    Национальное агентство по туризму и дочерняя компания Беларусбанка создали совместное ООО "АСБ Аналитика"
    Топ-новости
    "Основа всего и вся - дисциплина". Лукашенко про обновленную Директиву №1
    Лукашенко рассказал о вопросах в контактах с США и условиях для встречи с Трампом 
    Лукашенко: мы не собираемся ни на кого нападать, но обеспечить безопасность Беларуси обязаны
    "Люди нас поддерживают". Лукашенко о результатах масштабного социсследования
    Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств
    Историю - языком молодежи: в Несвиже обсудили значение Дня народного единства
    Мифы и реальность. Некоторые актуальные школьные правила разъяснили в Минобразования
    "Сразу понял, что это мое". Октябрята и пионеры со всей страны отметили 36-летие БРПО в Минске
    Клим Гнедчик стал чемпионом Европы по пятиборью в категории U15 
    В Беларуси запускают проект по продвижению рапсового масла
    Система VAR впервые поработает в Беларуси на динамовском дерби футбольного чемпионата
    Библиотеке Отделения ООН в Женеве в Год белорусской женщины подарена книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси"
    Новый образ - новая энергия: как Betera перезапускает молодежный хоккей
    Беларуси и Китаю нужно переводить политический капитал в конкретные проекты и инвестиции - Снопков 
    Сбер Банк провел бизнес-интенсив для белорусских предпринимателей
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.