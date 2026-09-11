Значение "17 граней единства" раскрыли на марафоне в Добруше

11 сентября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Добруш сегодня встретил общественно-политический марафон "17 граней единства", передает корреспондент БЕЛТА.Открыла программу диалоговая площадка "Код единства: 7 инициатив - одна Беларусь". Она объединила школьников, работающую молодежь района, представителей власти, общественных организаций, партий.На встрече обсудили общее и частное, фундаментальное и личное - говорили доступно о серьезном. Шла речь о направлениях развития страны, историческом наследии и современных вызовах.Буквально с порога во дворце культуры, где собралось около 400 представителей разных поколений добрушан, приглашали участников марафона присоединиться к интерактиву и продолжить фразу: "Единство для меня - это...". Бумажных сердечек с вариантами ответа было множество, а самые популярные ответы - семья, мир, любовь.Также в фойе на тематической экспозиции были представлены фотографии, документы и газетные полосы, передающие положение разделенных белорусов, их жизнь под гнетом. Здесь была отражена историческая основа самого молодого в стране праздника - Дня народного единства.Заместитель председателя Гомельской областной организации РОО "Белая Русь" Наталья Мамрукова обратила внимание, что тема встречи - "Код единства: 7 инициатив - одна Беларусь". Каждая инициатива отражает направления социально-экономического развития на ближайшие пять лет. "Мы говорим конкретно про человека, про наши регионы и их потенциал, про возможности нашей молодежи. Диалог всегда дополняем интерактивной частью. Будут и задания от модераторов, и вопросы от спикеров. Каждый желающий может поделиться своим мнением по важным тезисам. Конечно, мы подготовили и сувениры для самых активных", - подчеркнула она.Главный специалист одного из предприятий региона Алеся Протченко поделилась мнением о том, что необходимо, чтобы быть не просто жителем страны, а настоящим хозяином. "Считаю, что наша земля - это наша основа. Она как вода и воздух, без которых человек не может существовать. Без земли нет ничего. Каждый ее уголок хранит традиции и ценности наших предков. И мы должны их перенимать сами и передавать нашим детям. Это самое главное наследие, которое каждое поколение должно приумножать, тогда наша страна будет еще красивее и благополучнее", - уверена девушка.Жизнь, человек, дом, страна - фундаментальные элементы кода единства. Одна из важнейших составляющих - здоровье. Заместитель главного врача Добрушской ЦРБ Ольга Алексеенко акцентировала, что здоровье каждого начинается не в кабинете поликлиники, а со здорового образа жизни и профилактики. Для тех, кто ленится даже думать о ЗОЖ, врач посоветовала придерживаться принципа двух минут. К примеру, начать с малого и сделать несколько приседаний за 120 секунд или обуть кроссовки и пройти небольшое расстояние вместо двух часов изнуряющего бега. Затем продлевать время упражнений, формируя полезную привычку. Кроме того, важно не забывать о диспансеризации, заботиться о своем здоровье.Шла речь и о демографической ситуации, о тренде и потребности в многодетности. Как рассказала заместитель председателя райисполкома Елена Раздуева, в Добрушском районе - более 530 многодетных семей, практически одинаковое количество проживают в городе и сельской местности. В шести семьях воспитывают по семь детей, 14 - с шестью детьми, 39 - с пятью сыночками и дочками, 88 - с четырьмя детьми. С начала этого года многодетными стали еще 44 семьи. 37 жительниц Добрушского района отмечены орденом Матери.Спикеры попросили молодых людей поделиться своими планами на жизнь. Одна из участниц марафона рассказала о своей мечте о семейной жизни. Девушка видит себя мамой минимум троих детей: двоих сыновей и доченьки. "Конечно, хотелось бы своим детям дать все самое лучшее, чтобы они ни в чем не знали нужды, могли развивать свои таланты, заниматься спортом. И главное - чтобы было свое жилье", - считает она.Ее оппонентом по теме выступила мама двух детей. Добрушанка уверена, что дети - не помеха и собственному развитию. "Я родила, когда мне было 19 и 20 лет. И точно знаю, что самое главное - любовь и заботу - я могу дать своим детям. Сейчас работаю, планирую поступить в вуз и получить высшее образование. Поэтому не стоит откладывать время рождения детей на неизвестный период", - поделилась мнением она.Уже завтра на площади Ленина райцентра развернутся выставки общественных объединений и политических партий, интерактивные площадки для детей и взрослых, фудкорты и аттракционы, а завершит программу концерт Гомельских городских оркестров.В эти дни финальные площадки "17 граней единства" объединяют разные поколения и интересы от общественного диалога и интеллектуальных игр до спорта, творчества, семейных активностей и знакомства с культурным наследием. Общим для всех мероприятий станет тема единства как основы устойчивого развития страны и сохранения исторической и культурной преемственности.Республиканский общественно-политический марафон "17 граней единства" за предыдущие сезоны охватил десятки городов Беларуси. В 2026 году эстафету принимают еще 17 населенных пунктов. Добруш - 14-й в маршруте марафона. Программа объединяет различные форматы - от спортивных и семейных мероприятий до дискуссионных площадок и культурных программ, создавая возможности для общения и совместного отдыха жителей регионов.-0-