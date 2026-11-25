"Приднепровский" - современный лечебно-диагностический центр, в котором на высоком профессиональном уровне проводится лечение заболеваний согласно профилю: опорно-двигательной системы, нервной и дыхательной системы, женских половых органов.
Зимний отдых в санатории - это не просто пауза в череде рабочих будней, но и полноценное восстановление сил. Вас ждут комфортабельные номера, современная лечебно-диагностическая база, сбалансированное диетическое питание и целебный свежий воздух живописного соснового бора на берегу Днепра. Все это поможет отвлечься от суеты и подойти к новогодним праздникам обновленным и полным энергии.
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