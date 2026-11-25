25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционно Белорусский государственный университет встречает абитуриентов в период школьных каникул. Начнется профориентационная работа уже 28 ноября на филологическом факультете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.



На химическом факультете будущих студентов примут 12 декабря, 24 декабря - на биологическом, 26 декабря - в Международном государственном экологическом институте им. А.Д. Сахарова. Институт дополнительного образования и Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла откроют свои двери 29 декабря.



Масштабную программу подготовил Институт бизнеса, который встретит абитуриентов 5 декабря, 23 января, а также 13, 20 и 27 февраля. Совместный институт БГУ и Даляньского политехнического университета проведет профориентационные дни 4 и 5 января.



Кроме того, 5 января школьников ожидают на факультетах социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, механико-математическом и в Юридическом колледже. Факультеты журналистики, прикладной математики и информатики проведут акции 6 января.



Дни открытых дверей 9 января состоятся на факультетах географии и геоинформатики, радиофизики и компьютерных технологий, историческом и физическом. 16 января общение со школьниками организуют на экономическом и юридическом факультетах. Последний повторит эту встречу через месяц - 16 февраля. Будущих курсантов будут ожидать 13 февраля на военном факультете БГУ.



С подробной информацией о времени и программе проведения дней открытых дверей можно ознакомиться на сайтах факультетов и "Абитуриент БГУ".-0-