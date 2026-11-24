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Новости
12:30
Два здания обрушились после взрыва в Колумбии, атаку считают терактом
В мире
12:30
В Гомельскую область в этом году на свои первые рабочие места прибыли 5,7 тыс. молодых специалистов
Регионы
12:30
В Лидском и Ошмянском районах не использовали более 500 га мелиорированных земель, вмешалась прокуратура
Регионы
12:28
Лукашенко озвучил планируемую повестку предстоящего в декабре заседания ВНС
Президент
12:23
Более 61 тыс. нарушений выявлено во время усиления контроля на дорогах 12-22 ноября
Общество
12:21
По указанию кибермошенников пинчанка отвезла семейные сбережения в Москву
Регионы
12:19
В Чехии поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде, есть пострадавшие
В мире
12:15
Цены на автомобильный газ в Польше бьют рекорды
В мире
12:13
Лукашенко проведет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Президент
12:12
Вице-премьеры Беларуси и Туркменистана обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Экономика
12:07
В Европе закрываются заводы по производству удобрений из-за роста цен на газ - FT
В мире
11:56
Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 3119,9 рубля
Общество
11:56
Минсвязи: ИИ позволяет принимать эффективные решения, но контроль должен оставаться за человеком
Общество
11:54
Зима продолжает наступление. К чему готовиться белорусам 25 ноября, рассказали синоптики
Общество
11:54
Развитие АПК и промкооперации. Какие возможности открывает сотрудничество Беларуси и Омской области?
Экономика
11:53
Нацбанк сохраняет на декабрь прежние значения расчетных величин стандартного риска
Экономика
11:51
Единые задания, очный формат, квоты. Как пройдут университетские олимпиады, рассказали в Минобразования
Общество
11:48
Больше мест в пиковые дни и изменение маршрута в Адлер. БЖД о новшествах для международных поездов
Общество
11:47
Лукашенко высказался о войне в информпространстве
Президент
11:36
Въезда в ЕС ожидают более 3 тыс. фур и 110 легковых авто
Общество
11:29
Песков отметил роль МТРК "Мир" в объединении информационного поля на постсоветском пространстве
Общество
11:23
В Польше около 100 региональных поездов нуждаются в капитальном ремонте
В мире
11:22
"Останавливаться нельзя". Лукашенко ориентирует МТРК "Мир" на развитие и ставит в пример
Президент