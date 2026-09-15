"Журфак зажег во мне искру". Фестиваль "Первокурсник Фест" объединил более тысячи студентов БГУ 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Первокурсник Фест - 2026" собрал более тысячи студентов БГУ на территории Студенческой деревни в Минске. Мероприятие приурочено к 105-летию университета, передает корреспондент БЕЛТА



Фестиваль направлен на помощь первокурсникам в адаптации к университетской жизни и знакомство с возможностями реализации их интеллектуальных, творческих и спортивных интересов. Представителям каждого факультета вручили символические путевки в студенчество.



Для гостей фестиваля организовали интерактивные зоны, представляющие все факультеты и учреждения образования вуза, а также отдельную площадку по студенческим отрядам. Первокурсники смогли проверить себя в викторинах об истории БГУ, собрать спилс-карту Беларуси, испытать удачу в "Колесе фортуны", попробовать силы в "Точном стрелке" и "Бросках мячей в цель". В "ТекстТок по-журфаковски" можно было найти стилистические ошибки в текстах и получить за это сувениры. А в тематических локациях все желающие сделали памятные фотографии для своего будущего студенческого альбома. Завершился праздник дискотекой "Новый уровень".



Антон Счастный закончил Заславскую среднюю школу №1 и поступил на факультет журналистики БГУ. Он решил стать журналистом еще в девятом классе, с выбором профессии ему помогли профориентационные мероприятия. "Два года назад я впервые попал на день открытых дверей - тогда журфак зажег во мне искру. Затем участвовал в проекте "Студент на неделю", который окончательно помог мне определиться с направлением благодаря общению с опытными журналистами и посещению разных профильных локаций. Мне хочется быть на телевидении, поэтому я поступил на целевое обучение и в дальнейшем буду работать в ЗАО "Второй национальный телеканал", - рассказал он.



В быстрой адаптации Антону также помогло участие в образовательном проекте для старшеклассников "Школа молодого журналиста", который подготовил его к экзаменам. Парень получил за все этапы вступительных испытаний высшую оценку, поступив с 198 баллами из 200 возможных. "В моей группе я стал секретарем БРСМ. Также мы активно готовимся ко Дню первокурсника. Мне нравятся пары, сейчас они в основном ориентированы на общие теоретические знания, что важно для журналиста, ведь он должен быть образован во всех направлениях", - считает первокурсник.



Для него фестиваль стал отличной возможностью познакомиться с единомышленниками. "Мне очень нравится здесь, атмосфера такая дружелюбная, и я чувствую поддержку своего факультета. Я познакомился с девочкой с биологического факультета, и теперь мы будем общаться. Это здорово, что здесь можно найти единомышленников, мы все стремились оказаться здесь, в БГУ", - подчеркнул первокурсник.



В свою очередь минчанка Полина Яновская в этом году поступила на факультет географии и геоинформатики специальности "геоинформационные системы". "Это очень перспективная специальность, как и сам университет. Учебный процесс и преподаватели мне очень нравятся. Экзамены оказались не такими трудными, как я думала, хотя математика была тяжелой. Для поступления я набрала 317 баллов", - отметила она.



В период адаптации Полине особенно помогла система кураторства. "Курируют студенты второго курса, и они действительно лучшие, всегда готовы помочь. За первые недели я смогла со многими познакомиться. Пары все интересные. Пока у нас в основном лекции, но материал преподают очень хорошо, все легко усваивается", - поделилась она.



На фестивале ей больше всего понравилась дискотека, которая состоялась после торжественного открытия. "Я слышала знакомые треки, были интересные выступления и танцы, все было классно. Познакомилась с несколькими ребятами других факультетов и лучше узнала своих однокурсников, мне это очень понравилось", - добавила она.



Фестиваль студенческой жизни "Первокурсник Фест" проводится с 2017 года. Организатором мероприятия выступает БРСМ БГУ.-0-