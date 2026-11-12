ЖКХ, медицина и соцсфера. С какими вопросами белорусы обращались на горячую линию V ВНС 

Горячая линия была открыта 22 июня с 11.00 до 18.00, а также с 10.00 до 13.00 23 июня. Любой желающий мог позвонить по многоканальным телефонам и задать интересующие вопросы, высказать пожелания. Чтобы каждый смог получить ответ, была создана группа, в состав которой вошли представители госорганов, Администрации Президента и Аппарата Совета Министров.
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17 и 18 декабря 2026 года.-0-
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