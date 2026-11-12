ЖКХ, медицина и соцсфера. С какими вопросами белорусы обращались на горячую линию V ВНС 

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17 и 18 декабря 2026 года.-0-

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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На горячую линию пятого Всебелорусского народного собрания, которое прошло 22 и 23 июня 2016 года под лозунгом "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!", поступило около 540 обращений граждан. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.Горячая линия была открыта 22 июня с 11.00 до 18.00, а также с 10.00 до 13.00 23 июня. Любой желающий мог позвонить по многоканальным телефонам и задать интересующие вопросы, высказать пожелания. Чтобы каждый смог получить ответ, была создана группа, в состав которой вошли представители госорганов, Администрации Президента и Аппарата Совета Министров.В разрезе регионов обращения распределились следующим образом: Минск - 208 вопросов, Минская область - 84, Гомельская и Брестская - по 55, Могилевская - 48, Витебская - 47, Гродненская - 41. Основное количество поступивших вопросов касалось жилищно-коммунального хозяйства, строительства и жилья, социального обеспечения, трудовых отношений, здравоохранения, агропромышленного комплекса.При этом Владимир Андрейченко, занимавший на тот момент должность председателя Палаты представителей, отметил, что на горячую линию поступают не только обращения с проблемными вопросами. "Люди выражают признательность должностным лицам и отдельным организациям за оказанную помощь в решении их проблем, - подчеркивал он. - Все вопросы, предложения и пожелания наших граждан соответствующим образом отрабатываются и найдут отражение в итоговых программных документах, а заявителям будут направлены компетентные ответы".