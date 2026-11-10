Жизнь, посвященная помощи людям. Ветерана органов внутренних дел поздравили с юбилеем

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 10 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:49 Зеленский заявил, что первый день переговоров в Абу-Даби был содержательным и конструктивным В мире
18:39 От скоростных режимов до цифровых платформ. Какие новые технологии используют в белорусской сельхозтехнике Общество
18:31 "Инвестиционные дни Беларуси" прошли в китайском Шэньчжэне Экономика
18:30 Что изменится в сфере охраны труда? В новую редакцию закона вошли предложения ФПБ Общество
18:28 Идет подготовка второго белорусско-узбекского туристического форума Общество
18:26 Белорусско-швейцарские политические консультации состоялись в Минске Политика
18:23 Госнаград и Благодарности Президента удостоены более 120 представителей различных сфер деятельности Президент
18:20 Как готовят специалистов АПК и какие существуют меры поддержки молодежи в отрасли, рассказали в Минсельхозпроде Общество
18:18 Как бороться с угрозами ИИ? Депутат обозначил конкретные методы на государственном и технологическом уровне Общество
18:16 В Мостовском районе после проверки прокуратуры увековечены имена 160 расстрелянных фашистами сельчан Регионы
18:14 Беларусь и Венесуэла намерены развивать сотрудничество в научно-технической сфере Общество
18:11 Рубио назвал переговоры России, США и Украины очень продуктивными В мире
18:10 Как утилизировать старые автомобильные шины, рассказали в Мингоркомприроды Общество
18:08 На портале "Е-Паслуга" доступны новые электронные услуги Общество
18:03 Кочанова: парламентаризм в нашей стране является основой, правовым фундаментом Общество
17:57 Более 5 млн средств измерений прошли поверку с начала года - Госстандарт Экономика
17:57 Аграрии Брестской области намерены оцифровать все свои поля к концу 2028 года Регионы
17:48 Каб дзеці і ўнукі не забыліся, што яны - беларусы. Міністр інфармацыі сустрэўся з беларускімі пісьменнікамі Общество
17:46 Достаточен ли объем золотовалютных резервов Беларуси, рассказали в Нацбанке Экономика
17:44 Брестский театр драмы пригласили на фестиваль в Марокко Культура
17:40 Лебедев: роль взаимодействия СНГ, ОДКБ и ШОС неуклонно возрастает В мире
17:38 Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции в связи с трагедией в Измире Президент
17:35 В Смолевичах ищут источник попадания нефтепродуктов в реку Плиса Регионы
17:32 Жизнь, посвященная помощи людям. Ветерана органов внутренних дел поздравили с юбилеем Общество
17:31 Туск заявил, что в Польше ужесточат наказание за нападение на полицейских В мире
17:15 Свыше 670 позиций пополнили реестр опасной продукции Госстандарта за девять месяцев Общество
17:13 В Минском районе задержали серийного вора автозапчастей Регионы
17:08 Квартирант похитил у хозяйки $20 тыс. Эксперты установили его причастность по отпечаткам Регионы
17:05 Использование ИИ-сервисов создает дополнительные риски утечки данных и кибератак на пользователей Общество
16:57 Беларусь планирует увеличивать объемы производства и экспорта микроэлектроники Экономика
Все новости
Все новости

Жизнь, посвященная помощи людям. Ветерана органов внутренних дел поздравили с юбилеем

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
10 ноября 2026, 17:32

Жизнь, посвященная помощи людям. Ветерана органов внутренних дел поздравили с юбилеем

Фото пресс-службы Московского РУВД г. Минска
Фото пресс-службы Московского РУВД г. Минска
Фото пресс-службы Московского РУВД г. Минска
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Московского районного управления внутренних дел Минска поздравили с 80-летием ветерана органов внутренних дел Николая Гунько. Встреча состоялась в День чествования ветеранов органов внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.
Этот день стал двойным праздником для Николая Георгиевича - он отметил свой 80-летний юбилей, и это совпало с датой, когда отдают дань уважения тем, кто стоял у истоков и внес неоценимый вклад в нашу историю. Поздравить юбиляра приехали заместитель начальника УВД Администрации Московского района Минска по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Юрий Федюкович и председатель ветеранской организации Московского района майор милиции в отставке Михаил Муляров. На встрече Юрий Федюкович поблагодарил ветерана за многолетний труд и вклад в общее дело, подчеркнув важность сохранения преемственности поколений и уважительного отношения к тем, кто стоял у истоков службы.

"Ветераны - это живая история нашей страны, нашего ведомства, - отметил полковник милиции. - Они прошли через многое, оставили свой след в каждом важном событии. Мы, нынешнее поколение, обязаны помнить их подвиги, труд, самоотверженность. Такие встречи, как сегодня, наполняют нас гордостью и ответственностью. Мы должны быть достойны их наследия, продолжать их дело и всегда помнить, кому мы обязаны мирным небом и стабильностью".

Профессиональный путь Николая Георгиевича начался в медицине. После окончания медицинского училища в 1967 году он был направлен фельдшером на фельдшерско-акушерский пункт в Молодечненский район. Под его обслуживанием находились около восьми деревень и две школы. Работать приходилось одному, преодолевая значительные расстояния пешком. Первый рабочий день запомнился молодому специалисту особенно: едва успев устроиться на новом месте, он принимал роды. Из-за снежных заносов машина скорой помощи не смогла добраться до деревни, поэтому роженицу пришлось доставлять к медикам на санях, запряженных лошадью.
В 1976 году Николай Гунько пришел работать в медицинскую службу специализированного изолятора, где трудился до 2003 года. Работа требовала не только медицинских знаний, но и выдержки, внимательности, умения находить подход к людям в непростых ситуациях. При необходимости он оказывал медицинскую помощь и вызывал скорую для госпитализации пациентов. "Чтобы работать, нужно иметь характер, быть заинтересованным в своем деле и любить свою специальность", - поделился ветеран. Николай Георгиевич поддерживает связь с ветеранской организацией и с удовольствием встречается с ее участниками. 

В этот день Николай Гунько был награжден нагрудным знаком "80 лет Главному управлению внутренних дел Минского горисполкома". Награда вручена согласно приказу начальника ГУВД Мингорисполкома. Также ветерану передали благодарственное письмо от имени начальника Московского РУВД. "Мы гордимся тем, что среди нас есть такие люди, как Николай Георгиевич. Его жизненный и профессиональный путь - пример добросовестного отношения к своему делу. Особенно важно, чтобы ветераны чувствовали внимание и заботу, знали, что их труд и заслуги помнят и ценят", - отметил Михаил Муляров.
Встреча стала еще одной возможностью выразить благодарность человеку, посвятившему годы помощи людям. Такие мероприятия помогают сохранять связь поколений и передавать молодым сотрудникам уважение к истории органов внутренних дел.-0-

Фото пресс-службы Московского РУВД г. Минска
Новости рубрики Общество
Фото из архива От скоростных режимов до цифровых платформ. Какие новые технологии используют в белорусской сельхозтехнике
Фото ФПБ Что изменится в сфере охраны труда? В новую редакцию закона вошли предложения ФПБ
Фото из архива Идет подготовка второго белорусско-узбекского туристического форума
Фото из архива Как готовят специалистов АПК и какие существуют меры поддержки молодежи в отрасли, рассказали в Минсельхозпроде
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Как бороться с угрозами ИИ? Депутат обозначил конкретные методы на государственном и технологическом уровне
Фото НАН Беларусь и Венесуэла намерены развивать сотрудничество в научно-технической сфере
  • Главная
  • Жизнь, посвященная помощи людям. Ветерана органов внутренних дел поздравили с юбилеем
    • Главное
    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
    Госнаград и Благодарности Президента удостоены более 120 представителей различных сфер деятельности
    Регионы Беларуси и Кыргызстана определили направления сотрудничества на форуме в Минске
    Форум обеспечения безопасности проходит в Москве с участием высокопоставленной делегации Беларуси
    Топ-новости
    Реальные цели вместо "фейерверка безумных идей". Вспоминаем ключевые решения IV ВНС
    Беларусь и Китай расширяют авиасообщение
    Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество
    Достаточен ли объем золотовалютных резервов Беларуси, рассказали в Нацбанке
    Беларусь будет активно подключаться к процессу мирного урегулирования в Украине - глава МИД
    Хренин объяснил, почему теме противодействия БПЛА уделяется повышенное внимание
    Законопроект о деятельности профессиональных союзов внесен в Палату представителей
    Кочанова: парламентаризм в нашей стране является основой, правовым фундаментом
    Каб дзеці і ўнукі не забыліся, што яны - беларусы. Міністр інфармацыі сустрэўся з беларускімі пісьменнікамі
    МИД: пострадавшая в ДТП в Хорватии гражданка Беларуси получила легкие травмы
    У кошки с малой родины Президента появился дом в Жабинке
    На портале "Е-Паслуга" доступны новые электронные услуги
    По программе "Семейный капитал" на 1 ноября открыто 157,5 тыс. депозитных счетов - Минтруда
    Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили в Минске
    Мошенничество, наркотики, терроризм. Как подростков втягивают в преступления через интернет
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.