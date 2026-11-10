Жизнь, посвященная помощи людям. Ветерана органов внутренних дел поздравили с юбилеем

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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Московского районного управления внутренних дел Минска поздравили с 80-летием ветерана органов внутренних дел Николая Гунько. Встреча состоялась в День чествования ветеранов органов внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.Этот день стал двойным праздником для Николая Георгиевича - он отметил свой 80-летний юбилей, и это совпало с датой, когда отдают дань уважения тем, кто стоял у истоков и внес неоценимый вклад в нашу историю. Поздравить юбиляра приехали заместитель начальника УВД Администрации Московского района Минска по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Юрий Федюкович и председатель ветеранской организации Московского района майор милиции в отставке Михаил Муляров. На встрече Юрий Федюкович поблагодарил ветерана за многолетний труд и вклад в общее дело, подчеркнув важность сохранения преемственности поколений и уважительного отношения к тем, кто стоял у истоков службы."Ветераны - это живая история нашей страны, нашего ведомства, - отметил полковник милиции. - Они прошли через многое, оставили свой след в каждом важном событии. Мы, нынешнее поколение, обязаны помнить их подвиги, труд, самоотверженность. Такие встречи, как сегодня, наполняют нас гордостью и ответственностью. Мы должны быть достойны их наследия, продолжать их дело и всегда помнить, кому мы обязаны мирным небом и стабильностью".Профессиональный путь Николая Георгиевича начался в медицине. После окончания медицинского училища в 1967 году он был направлен фельдшером на фельдшерско-акушерский пункт в Молодечненский район. Под его обслуживанием находились около восьми деревень и две школы. Работать приходилось одному, преодолевая значительные расстояния пешком. Первый рабочий день запомнился молодому специалисту особенно: едва успев устроиться на новом месте, он принимал роды. Из-за снежных заносов машина скорой помощи не смогла добраться до деревни, поэтому роженицу пришлось доставлять к медикам на санях, запряженных лошадью.В 1976 году Николай Гунько пришел работать в медицинскую службу специализированного изолятора, где трудился до 2003 года. Работа требовала не только медицинских знаний, но и выдержки, внимательности, умения находить подход к людям в непростых ситуациях. При необходимости он оказывал медицинскую помощь и вызывал скорую для госпитализации пациентов. "Чтобы работать, нужно иметь характер, быть заинтересованным в своем деле и любить свою специальность", - поделился ветеран. Николай Георгиевич поддерживает связь с ветеранской организацией и с удовольствием встречается с ее участниками.В этот день Николай Гунько был награжден нагрудным знаком "80 лет Главному управлению внутренних дел Минского горисполкома". Награда вручена согласно приказу начальника ГУВД Мингорисполкома. Также ветерану передали благодарственное письмо от имени начальника Московского РУВД. "Мы гордимся тем, что среди нас есть такие люди, как Николай Георгиевич. Его жизненный и профессиональный путь - пример добросовестного отношения к своему делу. Особенно важно, чтобы ветераны чувствовали внимание и заботу, знали, что их труд и заслуги помнят и ценят", - отметил Михаил Муляров.Встреча стала еще одной возможностью выразить благодарность человеку, посвятившему годы помощи людям. Такие мероприятия помогают сохранять связь поколений и передавать молодым сотрудникам уважение к истории органов внутренних дел.-0-