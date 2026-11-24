24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Территориальном центре социального обслуживания населения Московского района Минска во время акции "Выездная поликлиника" прошла тематическая встреча для людей старшего поколения, сообщает корреспондент БЕЛТА.Врач-инфекционист и врач по медицинской профилактике в формате открытого диалога рассказали людям старшего поколения о профилактике ОРИ и защите от гриппа и COVID-19. Врач по медицинской профилактике Центра гигиены и эпидемиологии Московского района Минска Алина Карченя подробно остановилась на базовых правилах защиты от сезонных инфекций, разновидностях вируса гриппа и возможных осложнениях этих заболеваний. Особое внимание специалист уделила вопросам иммунизации. "С учетом того, что сегодня наша аудитория - пожилые люди, входящие в группу риска, большой акцент мы сделали на вакцинации и том, какие препараты для нее сегодня доступны в Беларуси", - отметила Алина Карченя.Врач-инфекционист 25-й центральной районной поликлиники Московского района разъяснил, какие факторы провоцируют тяжелое течение гриппа, назвал главные преимущества своевременной прививки и дал характеристику вакцинам, применяемым в нашей стране.Слушатели активно включились в диалог. Представителей старшего поколения интересовало, являются ли аллергия и аутоиммунные заболевания противопоказанием к прививке, как вакцинация влияет на общее состояние организма, насколько эффективны медицинские маски и к каким последствиям может привести введение вакцины на ранней стадии ОРИ.По мнению посетительницы центра Марины, такой формат общения с медиками актуален для людей любого возраста. "Проводить подобные встречи необходимо. В первую очередь для категории 55+, но и молодежи эти знания пригодятся, чтобы меньше болеть. По моему мнению, особенно полезны такие встречи для мужчин, которые зачастую менее внимательно следят за своим здоровьем. Очень удобно, что к нам приглашают профильных врачей, которым можно напрямую задать волнующие вопросы", - поделилась впечатлениями минчанка.Во время беседы она получила исчерпывающие ответы на несколько своих вопросов. "Мероприятие действительно нужное и полезное. Если в следующем году такие акции будут проходить еще активнее и на постоянной основе, это принесет большую пользу всем", - добавила участница встречи.Еще одна гостья "Выездной поликлиники" Анна рассказала, что ее супруг был врачом, поэтому базовые правила профилактики ей хорошо знакомы. Тем не менее она отметила, что освежить знания и вновь обратить внимание на важные медицинские нюансы оказалось весьма кстати.Информационные акции "Выездная поликлиника", посвященные профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, проходят в ТЦСОН столицы с 24 по 27 ноября по инициативе городского Центра здоровья. Проект ориентирован на граждан пожилого возраста, наиболее уязвимых перед различными недугами. Главная задача инициативы - дать людям старшего поколения достоверные знания о сохранении здоровья в комфортной обстановке, без необходимости специально посещать поликлинику. Мероприятия организованы в рамках широкомасштабного проекта "Минск - здоровый город" и его подпроекта "Минск - город, дружественный пожилым".-0-