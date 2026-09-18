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"Живая учебная лаборатория". Как в БГТУ готовят специалистов для лесной отрасли

Опубликовано:

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Общество
18 сентября 2026, 16:02

"Живая учебная лаборатория". Как в БГТУ готовят специалистов для лесной отрасли

Белорусский государственный технологический университет выступает ведущим центром подготовки квалифицированных специалистов в области лесного хозяйства и инженерии. Важнейшей практической опорой вуза в этой работе является Негорельский учебно-опытный лесхоз, располагающий обширной материально-технической и научной базой - от технопарка лесозаготовительных машин до ботанического сада и уникального музея. Корреспондент БЕЛТА накануне Дня работников леса побывала в филиале БГТУ и узнала, чему и в каких условиях обучаются будущие кадры отрасли.

По словам первого проректора БГТУ Андрея Саковича, Белорусский государственный технологический университет - уникальный многопрофильный вуз. Его выпускники участвуют в создании порядка 60% валового внутреннего продукта Беларуси. Родоначальниками университета были именно лесохозяйственный факультет и факультет лесной инженерии, материаловедения и дизайна.

"Специальность "лесное хозяйство" имеет глубочайшие традиции, восходящие к Горыгорецкой земледельческой школе, то есть ей уже более двухсот лет. Но университет активно трансформируется под запросы времени. Помимо традиционных направлений, у нас развиваются "ландшафтное проектирование и строительство", а также "туризм и природопользование", - рассказал проректор.
С текущего года в программу подготовки будущих специалистов включено обучение вождению с возможностью получения водительских прав непосредственно в период учебы. Обучение организуется на старших курсах как дополнительное образование с использованием собственной автомобильной базы.

Представитель вуза также отметил востребованность выпускников на рынке труда: "При выпуске более чем в 80 человек в текущем году университет получил порядка 300 заявок от работодателей. Молодые специалисты востребованы во всех лесхозах страны, национальных парках, лесохозяйственных организациях Управления делами Президента, а также в специализированных предприятиях ("Белгосохота", "Белгослес", "Белгипролес", Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр). Параллельно вуз активно развивает экспорт образовательных услуг, который за прошлый год превысил $1,5 млн. В БГТУ обучаются студенты из Китая, Узбекистана, а также порядка 40 студентов из Приморского края России".

Особое внимание в учебном процессе уделяется практико-ориентированности. "Ни на одной другой специальности нет такого объема практики - за время обучения студенты проходят 34 недели практической подготовки, охватывающей 26-28 видов занятий (от ботаники и дендрологии до лесоустройства и механизации). Базой, благодаря которой возможно качественное практико-ориентированное обучение будущих специалистов, является Негорельский учебно-опытный лесхоз", - рассказал Андрей Сакович.

Площадь лесхоза составляет 17 тыс. гектаров. Здесь создана современная инфраструктура для проведения всех видов обучающих программ: учебные корпуса и оснащенные лаборатории, музей "Дом природы", экологическая образовательная тропа, ботанический сад, комфортабельные общежития для студентов, площадка с образцами современной лесозаготовительной техники и пилорама, а также другие объекты, позволяющие моделировать реальные производственные условия.

Кроме того, Негорельский лесхоз выступает базой для проведения Международного молодежного экологического образовательного форума Союзного государства. Это мероприятие проходит здесь ежегодно на протяжении последних пяти лет и собирает представителей десятков профильных вузов. В последнем форуме приняли участие представители 15 университетов Беларуси и России.

В сравнении с традиционными линейными лесхозами страны учреждение является достаточно компактным. Однако именно здесь представлены абсолютно все направления деятельности лесохозяйственной отрасли страны. "Наше место уникально для Беларуси тем, что является живой учебной лабораторией технологического университета. В масштабах страны подобный лесхоз есть еще в Полоцке, но там объемы несколько меньше. У нас же представлен весь спектр направлений: лесохозяйственное, лесоинженерное, инженерно-экономическое, а также ландшафтное проектирование. При этом мы ведем полноценную хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством", - подчеркнул директор учебно-опытного лесхоза Казимир Кожушко.
Он отметил, что по ключевым экономическим и производственным показателям Негорельский лесхоз опережает многие рядовые предприятия отрасли. Средний показатель по заготовке древесины здесь составляет 3,5 куб.м с гектара. Лесхоз полностью энергонезависим, обеспечивая свои объекты собственными энергоресурсами. Около 50% производимой продукции поставляется на экспорт - пиломатериалы активно отгружаются в Азербайджан, Узбекистан и другие страны Средней Азии. Высокую доходность демонстрирует и местное охотничье хозяйство.

Первое практическое знакомство студентов с будущей профессией начинается в базисном лесном питомнике лесхоза, занимающем площадь 32,1 гектара.

"Мы выращиваем как лесообразующие породы (сосну, ель европейскую, лиственницу, ольху), так и обширный ассортимент декоративного посадочного материала - около 120 видов, форм и сортов. Наша продукция пользуется высоким спросом для озеленения Минска и районных центров, ее постоянно закупает "Минскзеленстрой", Управление делами Президента и частные лица. Студенты первого курса проходят здесь весь цикл лесовосстановления: от посева семян и пикировки до выкопки и ухода за растениями. В пиковый летний сезон огромную помощь нам оказывают студенческие отряды", - рассказал начальник питомника учебно-опытного лесхоза Максим Ярошук.

Обучение современных инженеров лесной отрасли невозможно без знакомства с передовой техникой. На базе технопарка кафедры лесных машин, дорог и технологий лесопромышленных производств студенты с первого курса изучают конструкцию, обслуживание, ремонт и технологию применения современной лесозаготовительной техники.

"Наш учебный склад является действующим рабочим объектом, где студенты изучают основы технологий лесозаготовительного производства и лесоскладских работ. При кафедре созданы филиалы на таких гигантах отечественного машиностроения, как РУП "МТЗ" и ОАО "Амкодор". Техника, представленная у нас, оснащена современными датчиками и измерительными системами. Студенты не просто осваивают машины, но и выполняют научно-исследовательские работы, с которыми затем выступают на научных конференциях", - пояснил декан факультета лесной инженерии, материаловедения и дизайна Владимир Лой.
Особая гордость Негорельского учебно-опытного лесхоза - музей "Дом природы". "Наши специалисты должны досконально знать фауну Беларуси. Кадры для охотничьего хозяйства крайне дефицитны, запрос на них при распределении всегда превышает предложение. "Дом природы" для них служит важнейшей учебной базой. Экспозиции музея создавались теми же высококвалифицированными мастерами, которые оформляли некоторые объекты в Беловежской пуще. Здесь студенты сначала изучают экспонаты, а затем выходят в угодья с тепловизорами и биноклями для мониторинга диких животных. Они также участвуют в обустройстве стрелковых линий, подкормочных площадок и кормовых полей. Главные качества, которые мы прививаем, - самостоятельность, трудолюбие, профессионализм и порядочность", - подчеркнул декан лесохозяйственного факультета БГТУ Николай Юшкевич.
Научно-просветительская инфраструктура лесхоза включает в себя и ботанический сад площадью 14 гектаров, основанный еще в 1954 году. Он разделен на партерную и дендрологическую части. "На территории сада произрастает более 700 видов древесно-кустарниковых, кустарниковых и цветочных растений из Азии, Северной и Южной Америки, Африки. В 2015 году силами профильных кафедр здесь была создана 980-метровая экологическая тропа с 11 тематическими остановками. Каждая из них раскрывает не только флору и фауну, но и историю, а также мифологические сюжеты Беларуси. Кроме того, у нас есть собственный яблоневый сад, пасека и пруд. Это постоянная база практики для будущих ландшафтных архитекторов и специалистов по туризму", - отметила заместитель директора по учебно-опытной работе лесхоза Екатерина Христина.

Она также акцентировала внимание на том, что с марта по ноябрь практику в лесхозе проходят около 1 тыс. студентов всех курсов и специальностей вуза. Обучение организовано по особому методу. На данный момент студенты третьего курса находятся здесь непрерывно с 1 сентября по 31 октября, а затем возвращаются на практические занятия в марте. Всего сейчас на базе обучаются 120 человек.
Заместитель директора обратила внимание и на условия проживания: "Для комфорта студентов созданы все необходимые бытовые условия: работают несколько современных общежитий с комнатами отдыха и кухней, функционирует столовая. Ребята размещаются в блоках по два человека в комнате".

Как отметил директор Негорельского лесхоза, первые дни здесь становятся для многих студентов из городской местности серьезным испытанием и проверкой на прочность. Однако непосредственная связь с природой, работа в сплоченном коллективе и освоение механизмов реального производства быстро адаптируют будущих специалистов. Благодаря этому из стен БГТУ выходят не просто дипломированные выпускники, а сформировавшиеся профессионалы, готовые к бережному и рациональному использованию главного национального богатства Беларуси - ее лесов.
Полина ТОЛКАЧ,

БЕЛТА.-0-
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