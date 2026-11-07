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Живая нить времен. Празднование Дня Октябрьской революции в архивных фото БЕЛТА

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 ноября 2026, 11:01

Живая нить времен. Празднование Дня Октябрьской революции в архивных фото БЕЛТА

Более ста лет отделяет нас от событий Красного Октября.  Для белорусской земли Октябрьская революция стала точкой отсчета новой реальности. Была заложена основа современной белорусской государственности, дан старт масштабной индустриализации и социальным лифтам, которые превратили аграрный край в развитую индустриальную республику. В то время как на постсоветском пространстве многие предпочли предать эту дату забвению, Беларусь осталась верна своей исторической памяти. Сегодня 7 ноября - живая традиция, уникальная нить времен, связывающая поколения. БЕЛТА решила вдохнуть новую жизнь в архивные фото из своего архива и посмотреть, как праздновали День Октябрьской революции в советское время.

Сразу ответим на вопрос, почему мы празднуем Октябрьскую революцию в ноябре. Причиной этому стал декрет Совета народных комиссаров от 24 января 1918 года. С его помощью был устранен двухнедельный разрыв между юлианским календарем, по которому жила Российская империя, и григорианским, по которому жил практически весь мир. Таким образом, годовщину Революции стали отмечать 7 ноября.

Осень 1917 года стала для России моментом истины. Временное правительство, пришедшее к власти в результате Февральской революции, погрязшее в войне и пустых обещаниях, окончательно утратило доверие рабочих, солдат и крестьян. В ночь на 26 октября отряды Военно-революционного комитета взяли Петроград под контроль. Свергнув Временное правительство, II Всероссийский съезд Советов провозгласил новую эру. Декрет о мире остановил участие страны в бессмысленной бойне, Декрет о земле отдал поля крестьянам, а во главе страны встал Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным. А дальше годовщина Октябрьской революции стала одним из главных праздников молодого советского государства. 
Минск украсил себя красными революционными знаменами только в 1920 году. До этого городу было не до торжеств: в 1918-м здесь стояли немецкие гарнизоны, а в 1919-м на смену им пришли польские части. Лишь после окончательного установления советской власти столица Беларуси смогла присоединиться к общегосударственному празднику. Третья годовщина Октября, выпавшая на воскресенье, стала для измученного войной города одним из символов возрождения. Утром минчане вышли на улицы не с оружием, а с метлами и кистями - расчищали завалы, украшали фасады зелеными ветвями и алыми полотнищами. Кульминацией дня стало мероприятие на площади Свободы: там под звуки военных труб прошел гарнизонный парад, а за ним двинулись колонны трудящихся. В честь этого события город получил еще один подарок - открытие нескольких рабочих клубов, которые должны были стать новыми центрами пролетарской культуры.
Классическая схема праздника в последующие годы выглядела следующим образом: сначала военный парад, затем - колонны рабочих с кумачовыми стягами, лозунгами и звуками оркестров. В советскую эпоху по проспектам шла тяжелая техника - от бронетранспортеров и самоходных орудий до танковых колонн, а в небе на радость зрителям проносились эскадрильи самолетов. Обязательным элементом городских процессий было посещение монументов Ленину, где участники шествия возлагали венки и цветы.
Послевоенный Минск имел свою традицию - открытие парков в честь круглых дат революции. Так, на месте старого городского ипподрома в живописном изгибе Свислочи к 40-летию Октября был заложен первый из этой серии парк. Кстати, именно эта территория еще в июле 1944 года стала свидетелем легендарного партизанского парада. Позже в столице появились парки, посвященные 50-й и 60-й годовщинам Революции. 
В советское время была заложена традиция открывать 7 ноября значимые для страны и граждан объекты. Одним из первых таких подарков стало появление в Минске воздушной гавани в 1933 году. Позже традиция сохранялась. В 1951 году свои двери распахнул главный универмаг города (ГУМ), а спустя 13 лет, в 1964 году, та же дата стала днем открытия для Центрального универмага (ЦУМ).
Сегодня в Беларуси 7 ноября остается красным днем календаря. Кроме того, сохранилась традиция открытий значимых объектов, приуроченных к этой важной исторической дате. "Мы единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая этот праздник. Я был сторонником того, чтобы этот праздник сохранить. Не все даже понимают, зачем мы это сделали. Это дань уважения истории. В историю камень бросать нельзя, ибо она ответит. Ответит жестоко. За примерами далеко ходить не надо", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия 30 октября 2026 года в Минске новой Городской клинической инфекционной больницы. 
В 2025 году белорусский лидер указывал на то, что, сохранив традицию празднования Дня Октябрьской революции, белорусы наполнили ее созидательным смыслом, в основе которого эволюционный путь устойчивого преобразования общества без социальной вражды и потрясений. "День 7 ноября спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Сохранилась и традиция открывать важные объекты. Так, 7 ноября 2020 года была введена в эксплуатацию АЭС под Островцом. К апрелю 2026 года суммарная выработка электроэнергии с начала эксплуатации станции составляет более 59 млрд кВт.ч. Это около 40% от потребностей нашей страны. 7 ноября 2002 года после масштабной реконструкции на полную мощность заработало транспортное кольцо вокруг столицы. Итогом этой стройки стали внушительные результаты: 680 тыс. т уложенного асфальта, 100 км новых ограждений, 24 транспортные развязки, 30 мостов и путепроводов, а также 19 подземных и надземных переходов. Для безопасности и комфорта водителей установили 1,6 тыс. дорожных знаков и три метеостанции, а ширина магистрали достигла почти 23 м.
И 109 лет спустя 7 ноября в Беларуси - не просто дата в календаре. Это продолжение традиций созидания, построения справедливого общества, которые были заложены нашими предшественниками. И продолжается это традиция в делах современников.

БЕЛТА.-0-
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