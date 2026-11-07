Живая нить времен. Празднование Дня Октябрьской революции в архивных фото БЕЛТА

Сразу ответим на вопрос, почему мы празднуем Октябрьскую революцию в ноябре. Причиной этому стал декрет Совета народных комиссаров от 24 января 1918 года. С его помощью был устранен двухнедельный разрыв между юлианским календарем, по которому жила Российская империя, и григорианским, по которому жил практически весь мир. Таким образом, годовщину Революции стали отмечать 7 ноября.Осень 1917 года стала для России моментом истины. Временное правительство, пришедшее к власти в результате Февральской революции, погрязшее в войне и пустых обещаниях, окончательно утратило доверие рабочих, солдат и крестьян. В ночь на 26 октября отряды Военно-революционного комитета взяли Петроград под контроль. Свергнув Временное правительство, II Всероссийский съезд Советов провозгласил новую эру. Декрет о мире остановил участие страны в бессмысленной бойне, Декрет о земле отдал поля крестьянам, а во главе страны встал Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным. А дальше годовщина Октябрьской революции стала одним из главных праздников молодого советского государства.Минск украсил себя красными революционными знаменами только в 1920 году. До этого городу было не до торжеств: в 1918-м здесь стояли немецкие гарнизоны, а в 1919-м на смену им пришли польские части. Лишь после окончательного установления советской власти столица Беларуси смогла присоединиться к общегосударственному празднику. Третья годовщина Октября, выпавшая на воскресенье, стала для измученного войной города одним из символов возрождения. Утром минчане вышли на улицы не с оружием, а с метлами и кистями - расчищали завалы, украшали фасады зелеными ветвями и алыми полотнищами. Кульминацией дня стало мероприятие на площади Свободы: там под звуки военных труб прошел гарнизонный парад, а за ним двинулись колонны трудящихся. В честь этого события город получил еще один подарок - открытие нескольких рабочих клубов, которые должны были стать новыми центрами пролетарской культуры.Классическая схема праздника в последующие годы выглядела следующим образом: сначала военный парад, затем - колонны рабочих с кумачовыми стягами, лозунгами и звуками оркестров. В советскую эпоху по проспектам шла тяжелая техника - от бронетранспортеров и самоходных орудий до танковых колонн, а в небе на радость зрителям проносились эскадрильи самолетов. Обязательным элементом городских процессий было посещение монументов Ленину, где участники шествия возлагали венки и цветы.Послевоенный Минск имел свою традицию - открытие парков в честь круглых дат революции. Так, на месте старого городского ипподрома в живописном изгибе Свислочи к 40-летию Октября был заложен первый из этой серии парк. Кстати, именно эта территория еще в июле 1944 года стала свидетелем легендарного партизанского парада. Позже в столице появились парки, посвященные 50-й и 60-й годовщинам Революции.В советское время была заложена традиция открывать 7 ноября значимые для страны и граждан объекты. Одним из первых таких подарков стало появление в Минске воздушной гавани в 1933 году. Позже традиция сохранялась. В 1951 году свои двери распахнул главный универмаг города (ГУМ), а спустя 13 лет, в 1964 году, та же дата стала днем открытия для Центрального универмага (ЦУМ).Сегодня в Беларуси 7 ноября остается красным днем календаря. Кроме того, сохранилась традиция открытий значимых объектов, приуроченных к этой важной исторической дате. "Мы единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая этот праздник. Я был сторонником того, чтобы этот праздник сохранить. Не все даже понимают, зачем мы это сделали. Это дань уважения истории. В историю камень бросать нельзя, ибо она ответит. Ответит жестоко. За примерами далеко ходить не надо", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия 30 октября 2026 года в Минске новой Городской клинической инфекционной больницы.В 2025 году белорусский лидер указывал на то, что, сохранив традицию празднования Дня Октябрьской революции, белорусы наполнили ее созидательным смыслом, в основе которого эволюционный путь устойчивого преобразования общества без социальной вражды и потрясений. "День 7 ноября спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия", - подчеркнул Александр Лукашенко.Сохранилась и традиция открывать важные объекты. Так, 7 ноября 2020 года была введена в эксплуатацию АЭС под Островцом. К апрелю 2026 года суммарная выработка электроэнергии с начала эксплуатации станции составляет более 59 млрд кВт.ч. Это около 40% от потребностей нашей страны. 7 ноября 2002 года после масштабной реконструкции на полную мощность заработало транспортное кольцо вокруг столицы. Итогом этой стройки стали внушительные результаты: 680 тыс. т уложенного асфальта, 100 км новых ограждений, 24 транспортные развязки, 30 мостов и путепроводов, а также 19 подземных и надземных переходов. Для безопасности и комфорта водителей установили 1,6 тыс. дорожных знаков и три метеостанции, а ширина магистрали достигла почти 23 м.И 109 лет спустя 7 ноября в Беларуси - не просто дата в календаре. Это продолжение традиций созидания, построения справедливого общества, которые были заложены нашими предшественниками. И продолжается это традиция в делах современников.БЕЛТА.-0-