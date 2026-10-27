Живая дискуссия вместо пустых слов. В чем делегаты I ВНС дали фору профессиональным политикам 

Александр Лукашенко во время выступления на I Всебелорусском народном собрании, октябрь 1996 года Свой анализ состояния экономики и других сфер жизни общества представили 25 делегатов и приглашенных. Это были представители разных групп белорусского общества: руководители предприятий, студенты, рабочие, духовенство, депутаты, ученые, военнослужащие, пенсионеры, а также представители государственной власти. Они вносили предложения по развитию промышленности и сельского хозяйства, совершенствованию законодательства, предлагали изменения и дополнения в отдельные статьи и разделы Конституции.

В своем заключительном слове глава государства указал, что по количеству и глубине высказанных новых конструктивных идей и предложений ВНС может дать фору многим собраниям профессиональных политиков. Кроме того, участники собрания направили в редакционную комиссию более тысячи письменных замечаний и предложений. "Обещаю вам, что ничего из сказанного здесь не будет оставлено без внимания, ни одно конструктивное предложение, ни одна продуктивная идея", - подчеркнул Президент. Также Александр Лукашенко остановился на некоторых вопросах, которые были затронуты в выступлениях делегатов и поступивших предложениях.

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое Всебелорусское народное собрание стало площадкой для оживленной дискуссии по вопросам государственного устройства и направления реформ. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении этого высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.19-20 октября 1996 года под сводами столичного Дворца спорта 4740 делегатов первого Всебелорусского народного собрания, представлявших все регионы и социальные группы, обсуждали существующие проблемы в сферах экономики и политики. Президент Александр Лукашенко выступил с докладом "Только народ вправе решать свою судьбу", где изложил свое видение ситуации и пути выхода из кризиса, сложившегося в стране после распада СССР."Наше собрание продемонстрировало жизнеспособность такой формы народной демократии и должно занять достойное место в жизни общества. Думаю, оно способно стать наиболее точным выразителем мнения народа по важнейшим проблемам общественного развития. Поэтому я предлагаю через пять лет провести очередное собрание, чтобы подвести на нем итоги выполнения программы социально-экономического развития республики", - заявил глава государства.