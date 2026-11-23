23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто сейчас активнее всего покупает жилье в Беларуси, рассказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева в интервью телеканалу "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.
Начальник управления оценки также поделилась прогнозом о рынке недвижимости на 2027 год. "Я думаю, мы уже два года находимся в процессе ожидания того, что случится у нас на рынке. Эксперты спорят, снизятся ли цены. Что можно сказать? Те квартиры, которые выставляются по адекватной цене на текущий момент, продаются, потому что объем предложения не такой большой. Но те, кто играет на повышение цены и хочет выставить подороже, иногда вынуждены достаточно долго ждать и, как итог, снижать цену. Поэтому если цена соответствует рынку, то и квартира продастся", - считает Вероника Соловьева.
Покупателям же она порекомендовала не откладывать сделку, если подходящий вариант уже найден, поскольку выбор ликвидных объектов на рынке сегодня остается не таким большим.-0-
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