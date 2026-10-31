Жители Алешек вылетели в Беларусь из Анапы 

Утром 29 октября в Беларусь прибыли российская и украинская делегации, которые возглавили заместитель начальника Управления специальных проектов рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Игорь Кашин и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Они встретились в аэропорту Гомеля, откуда вылетели одним бортом в Анапу, после чего направились по дальнейшему маршруту.

Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.



