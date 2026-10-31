Жители Алешек выехали в Украину через пункт пропуска "Новая Гута"

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Эвакуированные жители города Алешки выехали в Украину через пункт пропуска "Новая Гута" в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Горячий чай, помощь врачей и досуг для самых маленьких - в аэропорту Гомеля подготовили все, чтобы окружить людей теплом и заботой. Это то, чего долгое время были лишены жители города, оказавшегося в нескольких километрах от фронта.