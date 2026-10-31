Жители Алешек выехали в Украину через пункт пропуска "Новая Гута"

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Эвакуированные жители города Алешки выехали в Украину через пункт пропуска "Новая Гута" в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
На белорусской границе людей ожидали автобусы и машины скорой помощи, которые прибыли с украинской территории. Жители прифронтового города остались благодарны Беларуси за гостеприимство и теплый прием. Здесь сделали все возможное, чтобы прибывшие из Алешек почувствовали себя как дома.
Горячий чай, помощь врачей и досуг для самых маленьких - в аэропорту Гомеля подготовили все, чтобы окружить людей теплом и заботой. Это то, чего долгое время были лишены жители города, оказавшегося в нескольких километрах от фронта.
Масштабная гуманитарная операция началась и завершилась на белорусской территории. Минск стал ее активным участником, оказав необходимое содействие всем сторонам. Беларусь проявила себя как один из активных организаторов этого международного процесса и надежный партнер, готовый выполнить все принятые обязательства.
Первостепенной задачей была помощь людям, которые оказались в тяжелейшей ситуации и долгое время жили фактически в условиях боевых действий.
Гуманитарная операция осуществлялась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-
Фото Марины Васильевой