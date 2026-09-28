Организатором конференции выступило Национальное агентство по туризму Беларуси при содействии Республиканского союза туристической индустрии и российской Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Программа конференции сфокусирована на обсуждении стратегических направлений развития санаторно-курортной отрасли обеих стран. В центре внимания - вопросы эффективного менеджмента, внедрения передовых медицинских технологий, маркетинга, продаж и цифрового продвижения оздоровительных услуг.-0-





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28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Жители 160 стран приезжали в Беларусь за медицинской помощью в 2025 году. Такую статистику озвучил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на международной практической конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА."Отдельного внимания заслуживает медицинский туризм: в 2025 году он вырос на 37%. К белорусским врачам за помощью обращались жители 160 стран мира. В целом же, за последние пять лет экспорт медицинских услуг увеличился в 1,5 раза", - сказал посол.По его словам, Россия укрепила статус крупнейшего и наиболее стабильного рынка для Беларуси: на нее пришлось 83,8% белорусского экспорта туруслуг. При этом заметно растет интерес граждан Беларуси к туристическим маршрутам в России. Особенно активно развивается сотрудничество с теми российскими регионами, с которыми налажено прямое авиа- и железнодорожное сообщение."Сегодня более 100 рейсов в неделю связывают областные центры Беларуси с Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Нижним Новгородом, Минеральными Водами, Самарой, Челябинском, Пермью, Чебоксарами и другими городами. На железной дороге курсируют 25 пар поездов, которые ежегодно перевозят более 3 млн пассажиров. Не менее важны и приграничные маршруты. Так, в апреле был запущен еще один знаковый проект - открыто пригородное железнодорожное сообщение между Витебском, Оршей и Смоленском", - напомнил дипломат.Юрий Селиверстов рассказал, что итоги семи месяцев 2026 года демонстрируют высокую экономическую эффективность партнерства с Россией в сфере туризма: взаимный оборот туристических услуг увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а экспорт туристических услуг вырос на 22,8%."Несмотря на то, что туристическая отрасль вносит значительный вклад в экономики Беларуси и России, обеспечивая мультипликативный эффект для смежных отраслей, сегодня можно с уверенностью сказать, что потенциал наращивания взаимных туристических потоков и углубления двустороннего сотрудничества остается значительным. Сегодня туристы все еще отмечают нехватку сервиса по всей цепочке услуг и сопровождения в цифровом вид (бронирование жилья, покупка билетов, поиск маршрутов, заказ экскурсий)", - обратил внимание посол.