"Жить за границей невозможно, готовы понести наказание". Генпрокурор об обращениях уехавших за рубеж белорусов 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений продолжает работу, многие желают вернуться на родину. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора, отвечая на вопросы во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
В числе обратившихся были и находившиеся в розыске лица, в отношении которых заочно избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. "Комиссией неоднократно принимались решения об отмене этой меры в случае добровольного возвращения на территорию Беларуси и обращения в правоохранительные органы. Если такое слово даем, мы его держим. Должен сказать, что и наказание в таких случаях, когда человек действительно раскаялся, как правило, не связано с лишением свободы", - отметил генеральный прокурор.-0-Фото Николая Петрова
Общество
07 октября 2026, 13:33
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