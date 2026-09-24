Жилищный фонд Беларуси готов к отопительному сезону - МЖКХ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилищный фонд Беларуси готов к отопительному сезону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.





"Завершены основные работы в жилищном фонде. В полном объеме выполнены профилактический ремонт и опрессовка 42,2 тыс. систем отопления домов, а также 38,6 тыс. тепловых пунктов. Отремонтировано 609,9 тыс. погонных метров стыков стеновых панелей (100,5% от плана), ремонт кровель выполнен на площади 945,9 тыс. кв.м (96,4% от плана)", - отметили в ведомстве.

Также Министерство жилищно-коммунального хозяйства еженедельно контролирует 13 основных показателей, в числе которых замена и капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей, создание запасов древесного топлива, профилактический ремонт систем отопления жилых домов и тепловых пунктов, ремонт стыков стеновых панелей и кровель.Ежемесячный контроль осуществляется по 89 показателям, включая испытание оборудования котельных и тепловых сетей, профилактический ремонт оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, профилактический осмотр и ремонт водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них, ремонт электрооборудования жилых домов и печей, поверку приборов учета и другие виды работ. Все эти мероприятия направлены на обеспечение надежного и бесперебойного тепло- и водоснабжения жилого фонда, а также функционирование коммунальной инфраструктуры городских и сельских населенных пунктов в отопительный период.По состоянию на 18 сентября, завершены испытания и профилактический ремонт оборудования 3399 котельных (99,9%), полностью выполнены работы на 14,6 тыс. км тепловых сетей (100%), проведен профилактический ремонт на 1777 центральных тепловых пунктах (100%), очищена внутренняя поверхность 3241 котла и 1154 бойлеров (100%). Оформлены паспорта готовности на 3361 теплоисточник ЖКХ и 76 теплоисточников других ведомств (100%), зарегистрировано 211 паспортов потребителей тепловой энергии (100%), оформлено 5355 паспортов готовности жилых домов, не находящихся на обслуживании ЖКХ (99,5%).Продолжается замена тепловых сетей: выполнено 95% от плана. Созданы необходимые запасы топлива: заготовлено 1874 тыс. плотных куб.м древесного топлива - 120,4% и 2,96 тыс. т топочного мазута (100%). "Полная готовность жилищно-коммунального хозяйства страны к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года будет обеспечена в установленные сроки", - отметили в пресс-службе.-0-