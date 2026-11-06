Женское движение и бизнес-проект. Новые направления работы будут у партии "Белая Русь"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женское движение, развитие предпринимательства и инноваций, совершенствование работы партийных структур в регионах и новые молодежные инициативы стали ключевыми темами четвертого заседания Высшего политического совета Белорусской партии "Белая Русь" и пятого заседания его президиума, передает корреспондент БЕЛТА.



Одной из центральных тем стало развитие партийной структуры и ее кадровое обеспечение. Председатель партии Ольга Чемоданова обратила внимание, что организационное становление отделений в регионах в целом завершено, однако качество повседневной работы не везде соответствует поставленным задачам.



"Партия должна работать каждый день, а не по расписанию или от случая к случаю. Она должна получить не только свое лицо, но и рабочие руки - в каждом регионе", - подчеркнула она.



На заседании рассмотрели предложения по изменению штатных расписаний организационных структур партии - от республиканского секретариата до местных отделений.



Внимание уделили и международному сотрудничеству. В частности, обсуждалось развитие взаимодействия с политическими партиями Мьянмы и Африканским национальным союзом, формирование региональных комиссий по международной деятельности в Брестской и Гомельской областях, а также участие депутатов и представителей реального сектора экономики в межпартийных контактах.



Значительный блок вопросов был посвящен молодежной работе. Участники рассмотрели международный проект "Словом и делом", информационно-просветительскую инициативу "Открытое знание: тренд-баттл", а также итоги второго партийного форума молодежного движения "Искра", который прошел в Гомельской области 30–31 октября. На заседании президиума также рассматривалась новая редакция положения о движении.



В числе перспективных направлений Ольга Чемоданова назвала создание двух новых партийных проектов. Первый - "Женское движение Белой Руси". Его предлагается развивать на основе инициативы "Точка опоры", объединив женщин, заинтересованных в общественно-политической деятельности, семейной и социальной тематике.



Предполагается, что новое направление будет содействовать решению социально-гуманитарных вопросов, реализации семейно-демографической политики, подготовке общественных экспертов и развитию международных контактов с аналогичными женскими объединениями зарубежных партий.



Второй проект - "Развитие предпринимательства и инноваций". Его появление связано с предложениями представителей частного бизнеса, заинтересованных в более тесном взаимодействии с партией. Среди возможных направлений работы - образовательные программы для малого и среднего предпринимательства, обмен опытом, поддержка импортозамещения, развитие инновационных и креативных инициатив, а также участие бизнеса в социальных проектах. Кроме того, партия приглашена выступить соорганизатором бизнес-форума, который запланирован на 24 ноября. Ожидается участие более 100 представителей частного сектора экономики. На мероприятии также предполагается подписание соглашения о сотрудничестве между партией и Палатой налоговых консультантов.



На заседании президиума рассмотрели и другие организационные вопросы: новую редакцию положения об оплате труда работников партии, дальнейшую реализацию акции "Бацькава кашуля" в рамках проекта "Трэці - Бацькаў", проведение мероприятий проекта "Модуль", а также согласование кандидатуры Андрея Казакевича на должность руководителя Секретариата партии.



В завершение встречи Ольга Чемоданова вручила почетные грамоты за вклад в развитие партийного строительства генеральному директору Национальной библиотеки Беларуси, депутату Палаты представителей Вадиму Гигину и депутату Палаты представителей Александру Шпаковскому. Также было вручено удостоверение председателя Минского городского отделения партии Артему Цурану, избранному на эту должность на городской конференции 18 сентября.-0-