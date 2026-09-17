Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте

С теплом и усердием относятся к работе передовики СПК "Федорский"









– У нас с ним полное взаимопонимание, – бодро говорит собеседница. – Мы с полуслова понимаем друг друга, всегда подстрахуем и заменим. Конечно, постоянно на связи с ветеринарным врачом, без его рекомендаций – никуда. Но чаще всего отелы принимаем сами. Практика у нашего семейного подряда огромная, опыт выручает. Да и с коллегами из других родильных отделений советуемся, обмениваемся опытом.





Глядя на эту энергичную женщину, сложно поверить, что вместе с мужем они вырастили и воспитали пятерых детей. На вопрос, как удавалось совмещать тяжелый посменный труд на ферме и материнство, Зоя Анатольевна лишь скромно улыбается:





– Тогда сил и энергии было через край, как-то все успевали. Детей в школу – сами на ферму, они с уроков возвращаются – а мне уже на вечернюю дойку бежать. Да и дома были две свои коровы, конь, свиньи, гуси, утки, куры... Это сейчас оставили только кур да поросят – кажется, будто часов в сутках поубавилось, меньше успевать стала.





Право на заслуженный отдых Зоя Анатольевна получила еще 15 лет назад – как многодетная мама, но она по-прежнему в строю и остается одной из лучших в хозяйстве. Да и дома отдыхать некогда.





– У нас уже 11 внуков! На лето приезжают обязательно, – с гордостью улыбается Зоя Анатольевна. – Я многодетная бабушка, хата пустая никогда не бывает.





"Ясли" для телят

Оператор машинного доения Татьяна Почуйко пришла на предприятие в 19 лет и сразу попала на самый ответственный участок, в родильное отделение. Ее трудолюбие заметили быстро и не ошиблись. Позже за многолетний труд она получила внутреннее звание заслуженного работника родного предприятия (в хозяйстве его по традиции называют "Заслуженный колхозник"). Оператор машинного доения Татьяна Почуйко пришла на предприятие в 19 лет и сразу попала на самый ответственный участок, в родильное отделение. Ее трудолюбие заметили быстро и не ошиблись. Позже за многолетний труд она получила внутреннее звание заслуженного работника родного предприятия (в хозяйстве его по традиции называют "Заслуженный колхозник").





За ее плечами – опыт работы на доращивании, а когда 13 лет назад в хозяйстве построили новый современный комплекс МТФ "Федоры-3", опытную сотрудницу снова пригласили в родильное отделение. Сегодня Татьяна Васильевна вместе с напарницей руководит настоящими "яслями" для новорожденных телят.





– Мы принимаем и выхаживаем теляток с первых минут жизни, – рассказывает она. – При рождении они иногда весят всего около 20 кг, а за два месяца мы должны дорастить до 90–100 кг.





Рабочий день Татьяны Почуйко начинается в полшестого утра. А вот время окончания смены на ферме – понятие относительное.





– Бывает всякое, – улыбается женщина. – Если корова телится, я ведь не могу все бросить и уйти домой. Сейчас работать – одно удовольствие, кругом новшества и техника, которая колоссально облегчает работу. Взять ту же первую выпойку.





Раньше поили через соску, а теперь – специальный зонд. Это огромное благо: теленок гарантированно получает свои 3 литра полезного молозива в первый же час после рождения. Мы поим малышей только пастеризованным молоком – для этого у нас есть свои пастеризаторы.





За три десятка рабочих лет у Татьяны Васильевны выработалась интуиция животновода. Ей достаточно только мимолетного взгляда, чтобы понять, как себя чувствует подопечный.





– Это не просто труд, это постоянное переживание за каждого теленка. По тому, как лежит, как опущены его ушки, я сразу распознаю малейшее недомогание.





Под цифровым контролем

Наталия Переходько в СПК "Федорский" трудится уже более 30 лет. Свой путь в хозяйстве она начинала телятницей. Тогда же Наталия Васильевна показала, что работать вполсилы не умеет: заняла первое место в стране по привесам телят. Наталия Переходько в СПК "Федорский" трудится уже более 30 лет. Свой путь в хозяйстве она начинала телятницей. Тогда же Наталия Васильевна показала, что работать вполсилы не умеет: заняла первое место в стране по привесам телят.





Когда на комплексе временно освобождалось место весовщика, подменять коллегу звали именно Наталию. Руководство быстро заметило ее успехи в работе с документами, и 13 лет назад ей официально предложили должность кладовщика.





Сегодня рабочее место Наталии Переходько можно назвать "стратегическим офисом" комплекса. На ней замыкаются все кормовые склады МТФ, которые обеспечивают жизнедеятельность огромного стада – более 6 тысяч голов скота, а также склады удобрений. За последние годы объемы производства в СПК выросли в разы.





– Я принимаю все корма, которые выращивает и заготавливает наше хозяйство: взвешиваю тонны силоса, сенажа, получаю концентраты с нашего комбикормового завода, полностью заполняю склады, – объясняет кладовщик. – Моя задача – четко рассчитать все согласно рациону. Наше кормление можно сравнить со спортивным питанием, где до грамма высчитываются калории для идеального набора веса. Только у нас это происходит в промышленных масштабах.





Сельское хозяйство сегодня стремительно цифровизируется, и Наталия Васильевна постоянно учится, чтобы не отставать от прогресса. Современные кормораздатчики на комплексе оснащены бортовыми компьютерами, а у каждого бычка и коровки в "Федорском" есть свой электронный паспорт (по бирке можно отследить биографию животного: дату рождения, прививки, лечение и перемещения между объектами).





В горячие сезоны заготовки график работы становится напряженнее:





– Это специфика сельского хозяйства, простои у нас недопустимы, ведь животные не могут ждать и оставаться голодными. В этом году урожай выдался богатый, зерна валом! Для меня это огромная радость.





Хрупкая, но со стальным характером

Оператор комплекса по доращиванию и откорму КРС Татьяна Глебко работает на участке, который на ферме называют "первым периодом". На этот пост она заступила целых 26 лет назад и с тех пор ни разу не расставалась со своим делом. За четверть века менялись технологии, модернизировались фермы, обновлялись поколения работников, но она всегда оставалась в строю, передавая опыт новичкам. Сегодня ее зона ответственности – два ангара с подопечными. В одном содержатся подросшие бычки весом около 160 килограммов, во втором – маленькие "новобранцы". Оператор комплекса по доращиванию и откорму КРС Татьяна Глебко работает на участке, который на ферме называют "первым периодом". На этот пост она заступила целых 26 лет назад и с тех пор ни разу не расставалась со своим делом. За четверть века менялись технологии, модернизировались фермы, обновлялись поколения работников, но она всегда оставалась в строю, передавая опыт новичкам. Сегодня ее зона ответственности – два ангара с подопечными. В одном содержатся подросшие бычки весом около 160 килограммов, во втором – маленькие "новобранцы".





Специфика комплекса в том, что здесь содержатся исключительно бычки. А у них, как известно, характер норовистый, порой непредсказуемый. Руководство, понимая всю тяжесть этой работы, предлагало Татьяне Михайловне перевестись на более спокойный участок. Но она наотрез отказывалась: "Здесь мое место".





Один из секретов профессионализма Татьяны Глебко, за который ее бесконечно ценит руководство СПК, – поддержание абсолютного порядка. В ангарах всегда идеальная чистота: подметенные дорожки, свежая сухая подстилка из сена, вымытые до блеска поилки и кормушки. Но главное – бдительность.





– С телятами глаз да глаз нужен, – делится животновод. – Чуть только заметили, что бычок погрустнел или как-то не так себя ведет, сразу вызываем ветеринарного врача. Если нужно дать прописанные таблетки или витамины, все делаем сами, строго по часам. Сохранность поголовья – наша главная задача.





Тяжелый и ответственный труд требует хорошего восстановления, и в СПК "Федорский" умеют заботиться о своих передовиках. Каждый год предприятие помогает Татьяне Михайловне укреплять здоровье.





К работе с любовью

История оператора машинного доения МТФ "Понижье-2" Татьяны Шелест похожа на сюжет фильма. Горожанка, она родилась и выросла в Пинске, но ради будущего мужа изменила свою жизнь – уехала за ним в деревню и навсегда связала себя с сельским хозяйством. Молодой семье в СПК сразу выделили благоустроенное жилье, прочно закрепив за ними статус местных жителей. История оператора машинного доения МТФ "Понижье-2" Татьяны Шелест похожа на сюжет фильма. Горожанка, она родилась и выросла в Пинске, но ради будущего мужа изменила свою жизнь – уехала за ним в деревню и навсегда связала себя с сельским хозяйством. Молодой семье в СПК сразу выделили благоустроенное жилье, прочно закрепив за ними статус местных жителей.





Сегодня за плечами Татьяны Андреевны 29 лет преданности сложной профессии животновода. До перевода на "Понижье-2" она 27 лет отдала родильному отделению фермы "Нечатово". На МТФ чета Шелест работает в эксклюзивном тандеме. Ее супруг трудится здесь 31 год, и именно он когда-то стал главным наставником для своей жены.





– Это муж всему меня научил, – рассказывает Татьяна Андреевна. – Показал все тонкости, объяснил, что маленькие телята – это те же дети, за которыми нужен круглосуточный уход. Мой супруг – единственный мужчина на ферме, который и поит, и доит. Мы и дома, и на работе неразлучны, нас в хозяйстве видят всегда вдвоем.





Сегодня, по словам Татьяны, в "Федорском" созданы образцовые условия.





– Работой мы очень довольны, зарплата достойная, а современная механизация убрала изнуряющий ручной труд, – делится передовик. – Забота руководства чувствуется во всем. Из недавнего – хозяйство выделило нам новенькую служебную машину "Лада", чтобы мы могли комфортно и быстро добираться на работу.





Верность родной земле супруги Шелест смогли передать и детям. Их сын остался в хозяйстве и успешно трудится водителем. А дочка выбрала благородный путь медика, недавно вышла замуж. Свадьбу сыграли с размахом, в лучших белорусских традициях – пригласили более ста человек.





Из торговли в животноводство

Еще 11 лет назад бригадир производственной бригады фермы "Радчицк" Татьяна Свирская заведовала магазином и была бесконечно далека от сельского хозяйства. Но жизнь совершила крутой вираж: ее вместе с мужем пригласили на работу в СПК "Федорский". Из опыта у бывшей заведующей было только домашнее подворье, поэтому специфику промышленного животноводства пришлось осваивать с чистого листа. Еще 11 лет назад бригадир производственной бригады фермы "Радчицк" Татьяна Свирская заведовала магазином и была бесконечно далека от сельского хозяйства. Но жизнь совершила крутой вираж: ее вместе с мужем пригласили на работу в СПК "Федорский". Из опыта у бывшей заведующей было только домашнее подворье, поэтому специфику промышленного животноводства пришлось осваивать с чистого листа.





– Отчеты в торговле и на ферме чем-то похожи, – откровенно признается Татьяна, – а вот по зоотехнической части вопросов была масса. Но шаг за шагом разбиралась в тонкостях, налаживала контакт с людьми. Очень помогали зоотехники, ветврачи, да и сами рабочие подсказывали.





Сегодня кабинет бригадира напоминает зал трудовой славы. На стенах – множество дипломов. Среди них – первое место в районе по получению среднесуточных привесов за 2024 год, а также целая россыпь вторых мест, начиная с 2017 года.





Рабочее утро Татьяны Свирской начинается с личного объезда всех ангаров. Умная самоходная машина сама по программе набирает из траншей силос и сенаж, смешивает с концентратами и раздает корма. Задача бригадира – лично проверить каждую кормушку. Если порция кажется недостаточной, она развернет технику и заставит досыпать.





В "Радчицк" Татьяна Ивановна пришла в один день с супругом Олегом. Сегодня он – управляющий этого отделения.





– С мужем утром дома за чашкой чая уже обсуждаем производственные планы, – делится Татьяна Ивановна. – Что нужно успеть сделать до полудня, какие зооветеринарные мероприятия провести.





Сейчас на откорме в "Радчицке" находится 1900 быков. В ближайших планах хозяйства – расширить стадо до 2300 голов. В подчинении у бригадира шесть человек, график дежурств круглосуточный: на смене всегда двое. Татьяна Ивановна искренне радуется каждой маленькой победе своей команды:





Обновленная молочно-товарная ферма "Федоры-1" встречает идеальным порядком – кажется, будто этот современный комплекс открылся совсем недавно. Но для оператора машинного доения Зои Туцкой эти стены хранят историю длиною в 40 лет. В ее копилке – десятки грамот и дипломов, а также государственная медаль "За трудовые заслуги" в 2011 году.Ей и ее мужу доверен самый сложный участок на ферме – раздой телок и родильное отделение. К слову, раньше супруг трудился здесь слесарем.И уходить на заслуженный отдых не планирует: "Будет здоровье – будем работать! "Сама Татьяна Васильевна о своей работе говорит с истинно женской скромностью: "Просто привыкла, полностью отдаюсь работе, вот все и получается".Справляться с колоссальными нагрузками помогает крепкая семья. Супруг Наталии Васильевны тоже трудится в родном хозяйстве слесарем. На протяжении долгих лет он остается для нее главной опорой.– Я очень люблю наши белорусские санатории, – улыбается она. – И хозяйство всегда идет навстречу: каждый год выделяет путевку и совместно с профкомом оплачивает половину ее стоимости. Так что после хорошего отдыха – снова в строй!– Среди гостей было много наших коллег по ферме, – улыбается Татьяна Андреевна. – Столько лет прожили бок о бок, делим и трудовые будни, и праздники. Мы здесь не просто сотрудники, мы – настоящие друзья.– Никакого секрета в высоких показателях нет, – убеждена бригадир. – Только ежедневный кропотливый труд и строгое соблюдение технологии.– Недавно анализировали цифры: среднесуточный привес по ферме вырос с 928 до 935 граммов. Немножко подросли, но останавливаться нельзя – планку будем поднимать еще выше!

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