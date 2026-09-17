Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:07 Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции Общество
11:03 Миротворческий статус присвоен Гомельскому медколледжу Регионы
11:00 Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих  Общество
10:59 "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде  Регионы
10:59 Сыр, напоминающий ириску, йогурт со вкусом хлеба: "Бабушкина крынка" удивляет и получает награды Общество
10:57 Во Франкфурте-на-Майне произошло несколько взрывов, в том числе на популярной у туристов торговой улице В мире
10:53 В Беларуси поступила в продажу новая версия BELGEE X50  Экономика
10:50 Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте Общество
10:49 Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины В мире
10:45 Очереди транспорта сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска  Общество
10:35 В Минске после столкновения с BMW легковушку отбросило на стену подземного перехода Происшествия
10:24 Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске Общество
10:12 Германия выступила против ассоциированного членства Канады в ЕС - СМИ В мире
10:10 Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов Политика
10:09 Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией может вступить в силу до конца 2026 года  Экономика
10:02 Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз  Регионы
09:56 В Минске задержали криминальный дуэт: изъято более 100 доз мефедрона Регионы
09:54 Польша усилила проверки украинских водителей на пунктах пропуска через границу В мире
09:49 "Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений Общество
09:49 ЕЭК и Секретариат ШОС подписали план совместных мероприятий на 2027-2030 годы Экономика
09:29 Дни ЕАЭС открылись в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества Экономика
09:24 В Литве начались учения "Гром Перкунаса" В мире
09:15 Канада подала заявку на вступление в Объединенный экспедиционный корпус В мире
09:14 Восемь котельных в Гомельской области переведут на пеллеты в нынешнем году Регионы
09:03 Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители Регионы
09:00 Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет Общество
08:52 Трамп допустил полный отказ от торговли с европейскими странами В мире
08:46 Зима не станет испытанием, если к ней качественно подготовились заранее - Крупко Регионы
08:40 Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед кадровыми перестановками В мире
08:29 МАЗ и алжирские компании расширяют промкооперацию Экономика
Все новости
Все новости

Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
17 сентября 2026, 10:50

Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней"
Тарелка в форме карты Беларуси и сто сортов сыра на пробу: как "Молочный Мир" удивил гостей фестиваля в Гродно
Сделано в Беларуси, признано в мире: белорусский бренд "ЛЭМТ" выбирают на трех континентах 
С теплом и усердием относятся к работе передовики СПК "Федорский"

Легендарный СПК "Федорский" прогремел на всю Беларусь еще 30 лет назад, на первых "Дажынках", когда его труженики получали ключи от автомобиля из рук Президента. Предприятие по-прежнему прочно держит марку, из года в год перекрывая собственные рекорды. Но за каждой громкой цифрой и миллионным объемом всегда стоят люди. В Год белорусской женщины мы хотим рассказать о тех, чьи хрупкие плечи десятилетиями держат этот высокий статус, – о работницах "Федорского", которые своим ежедневным трудом создавали и продолжают создавать летопись успеха отечественного сельского хозяйства.
 
Многодетная бабушка и передовик
Обновленная молочно-товарная ферма "Федоры-1" встречает идеальным порядком – кажется, будто этот современный комплекс открылся совсем недавно. Но для оператора машинного доения Зои Туцкой эти стены хранят историю длиною в 40 лет. В ее копилке – десятки грамот и дипломов, а также государственная медаль "За трудовые заслуги" в 2011 году.

Ей и ее мужу доверен самый сложный участок на ферме – раздой телок и родильное отделение. К слову, раньше супруг трудился здесь слесарем.
– У нас с ним полное взаимопонимание, – бодро говорит собеседница. – Мы с полуслова понимаем друг друга, всегда подстрахуем и заменим. Конечно, постоянно на связи с ветеринарным врачом, без его рекомендаций – никуда. Но чаще всего отелы принимаем сами. Практика у нашего семейного подряда огромная, опыт выручает. Да и с коллегами из других родильных отделений советуемся, обмениваемся опытом.

Глядя на эту энергичную женщину, сложно поверить, что вместе с мужем они вырастили и воспитали пятерых детей. На вопрос, как удавалось совмещать тяжелый посменный труд на ферме и материнство, Зоя Анатольевна лишь скромно улыбается:

– Тогда сил и энергии было через край, как-то все успевали. Детей в школу – сами на ферму, они с уроков возвращаются – а мне уже на вечернюю дойку бежать. Да и дома были две свои коровы, конь, свиньи, гуси, утки, куры... Это сейчас оставили только кур да поросят – кажется, будто часов в сутках поубавилось, меньше успевать стала.

Право на заслуженный отдых Зоя Анатольевна получила еще 15 лет назад – как многодетная мама, но она по-прежнему в строю и остается одной из лучших в хозяйстве. Да и дома отдыхать некогда.

– У нас уже 11 внуков! На лето приезжают обязательно, – с гордостью улыбается Зоя Анатольевна. – Я многодетная бабушка, хата пустая никогда не бывает.

И уходить на заслуженный отдых не планирует: "Будет здоровье – будем работать! "
 
"Ясли" для телят
Оператор машинного доения Татьяна Почуйко пришла на предприятие в 19 лет и сразу попала на самый ответственный участок, в родильное отделение. Ее трудолюбие заметили быстро и не ошиблись. Позже за многолетний труд она получила внутреннее звание заслуженного работника родного предприятия (в хозяйстве его по традиции называют "Заслуженный колхозник").

За ее плечами – опыт работы на доращивании, а когда 13 лет назад в хозяйстве построили новый современный комплекс МТФ "Федоры-3", опытную сотрудницу снова пригласили в родильное отделение. Сегодня Татьяна Васильевна вместе с напарницей руководит настоящими "яслями" для новорожденных телят.

– Мы принимаем и выхаживаем теляток с первых минут жизни, – рассказывает она. – При рождении они иногда весят всего около 20 кг, а за два месяца мы должны дорастить до 90–100 кг.

Рабочий день Татьяны Почуйко начинается в полшестого утра. А вот время окончания смены на ферме – понятие относительное.

– Бывает всякое, – улыбается женщина. – Если корова телится, я ведь не могу все бросить и уйти домой. Сейчас работать – одно удовольствие, кругом новшества и техника, которая колоссально облегчает работу. Взять ту же первую выпойку.

Раньше поили через соску, а теперь – специальный зонд. Это огромное благо: теленок гарантированно получает свои 3 литра полезного молозива в первый же час после рождения. Мы поим малышей только пастеризованным молоком – для этого у нас есть свои пастеризаторы.

За три десятка рабочих лет у Татьяны Васильевны выработалась интуиция животновода. Ей достаточно только мимолетного взгляда, чтобы понять, как себя чувствует подопечный.

– Это не просто труд, это постоянное переживание за каждого теленка. По тому, как лежит, как опущены его ушки, я сразу распознаю малейшее недомогание.

Сама Татьяна Васильевна о своей работе говорит с истинно женской скромностью: "Просто привыкла, полностью отдаюсь работе, вот все и получается".
 
Под цифровым контролем
Наталия Переходько в СПК "Федорский" трудится уже более 30 лет. Свой путь в хозяйстве она начинала телятницей. Тогда же Наталия Васильевна показала, что работать вполсилы не умеет: заняла первое место в стране по привесам телят.

Когда на комплексе временно освобождалось место весовщика, подменять коллегу звали именно Наталию. Руководство быстро заметило ее успехи в работе с документами, и 13 лет назад ей официально предложили должность кладовщика.

Сегодня рабочее место Наталии Переходько можно назвать "стратегическим офисом" комплекса. На ней замыкаются все кормовые склады МТФ, которые обеспечивают жизнедеятельность огромного стада – более 6 тысяч голов скота, а также склады удобрений. За последние годы объемы производства в СПК выросли в разы.

– Я принимаю все корма, которые выращивает и заготавливает наше хозяйство: взвешиваю тонны силоса, сенажа, получаю концентраты с нашего комбикормового завода, полностью заполняю склады, – объясняет кладовщик. – Моя задача – четко рассчитать все согласно рациону. Наше кормление можно сравнить со спортивным питанием, где до грамма высчитываются калории для идеального набора веса. Только у нас это происходит в промышленных масштабах.

Сельское хозяйство сегодня стремительно цифровизируется, и Наталия Васильевна постоянно учится, чтобы не отставать от прогресса. Современные кормораздатчики на комплексе оснащены бортовыми компьютерами, а у каждого бычка и коровки в "Федорском" есть свой электронный паспорт (по бирке можно отследить биографию животного: дату рождения, прививки, лечение и перемещения между объектами).

В горячие сезоны заготовки график работы становится напряженнее:

– Это специфика сельского хозяйства, простои у нас недопустимы, ведь животные не могут ждать и оставаться голодными. В этом году урожай выдался богатый, зерна валом! Для меня это огромная радость.

Справляться с колоссальными нагрузками помогает крепкая семья. Супруг Наталии Васильевны тоже трудится в родном хозяйстве слесарем. На протяжении долгих лет он остается для нее главной опорой.
 
Хрупкая, но со стальным характером
Оператор комплекса по доращиванию и откорму КРС Татьяна Глебко работает на участке, который на ферме называют "первым периодом". На этот пост она заступила целых 26 лет назад и с тех пор ни разу не расставалась со своим делом. За четверть века менялись технологии, модернизировались фермы, обновлялись поколения работников, но она всегда оставалась в строю, передавая опыт новичкам. Сегодня ее зона ответственности – два ангара с подопечными. В одном содержатся подросшие бычки весом около 160 килограммов, во втором – маленькие "новобранцы".

Специфика комплекса в том, что здесь содержатся исключительно бычки. А у них, как известно, характер норовистый, порой непредсказуемый. Руководство, понимая всю тяжесть этой работы, предлагало Татьяне Михайловне перевестись на более спокойный участок. Но она наотрез отказывалась: "Здесь мое место".

Один из секретов профессионализма Татьяны Глебко, за который ее бесконечно ценит руководство СПК, – поддержание абсолютного порядка. В ангарах всегда идеальная чистота: подметенные дорожки, свежая сухая подстилка из сена, вымытые до блеска поилки и кормушки. Но главное – бдительность.

– С телятами глаз да глаз нужен, – делится животновод. – Чуть только заметили, что бычок погрустнел или как-то не так себя ведет, сразу вызываем ветеринарного врача. Если нужно дать прописанные таблетки или витамины, все делаем сами, строго по часам. Сохранность поголовья – наша главная задача.

Тяжелый и ответственный труд требует хорошего восстановления, и в СПК "Федорский" умеют заботиться о своих передовиках. Каждый год предприятие помогает Татьяне Михайловне укреплять здоровье.

– Я очень люблю наши белорусские санатории, – улыбается она. – И хозяйство всегда идет навстречу: каждый год выделяет путевку и совместно с профкомом оплачивает половину ее стоимости. Так что после хорошего отдыха – снова в строй!
 
К работе с любовью
История оператора машинного доения МТФ "Понижье-2" Татьяны Шелест похожа на сюжет фильма. Горожанка, она родилась и выросла в Пинске, но ради будущего мужа изменила свою жизнь – уехала за ним в деревню и навсегда связала себя с сельским хозяйством. Молодой семье в СПК сразу выделили благоустроенное жилье, прочно закрепив за ними статус местных жителей.

Сегодня за плечами Татьяны Андреевны 29 лет преданности сложной профессии животновода. До перевода на "Понижье-2" она 27 лет отдала родильному отделению фермы "Нечатово". На МТФ чета Шелест работает в эксклюзивном тандеме. Ее супруг трудится здесь 31 год, и именно он когда-то стал главным наставником для своей жены.

– Это муж всему меня научил, – рассказывает Татьяна Андреевна. – Показал все тонкости, объяснил, что маленькие телята – это те же дети, за которыми нужен круглосуточный уход. Мой супруг – единственный мужчина на ферме, который и поит, и доит. Мы и дома, и на работе неразлучны, нас в хозяйстве видят всегда вдвоем.

Сегодня, по словам Татьяны, в "Федорском" созданы образцовые условия.

– Работой мы очень довольны, зарплата достойная, а современная механизация убрала изнуряющий ручной труд, – делится передовик. – Забота руководства чувствуется во всем. Из недавнего – хозяйство выделило нам новенькую служебную машину "Лада", чтобы мы могли комфортно и быстро добираться на работу.

Верность родной земле супруги Шелест смогли передать и детям. Их сын остался в хозяйстве и успешно трудится водителем. А дочка выбрала благородный путь медика, недавно вышла замуж. Свадьбу сыграли с размахом, в лучших белорусских традициях – пригласили более ста человек.

– Среди гостей было много наших коллег по ферме, – улыбается Татьяна Андреевна. – Столько лет прожили бок о бок, делим и трудовые будни, и праздники. Мы здесь не просто сотрудники, мы – настоящие друзья.
 
Из торговли в животноводство
Еще 11 лет назад бригадир производственной бригады фермы "Радчицк" Татьяна Свирская заведовала магазином и была бесконечно далека от сельского хозяйства. Но жизнь совершила крутой вираж: ее вместе с мужем пригласили на работу в СПК "Федорский". Из опыта у бывшей заведующей было только домашнее подворье, поэтому специфику промышленного животноводства пришлось осваивать с чистого листа.

– Отчеты в торговле и на ферме чем-то похожи, – откровенно признается Татьяна, – а вот по зоотехнической части вопросов была масса. Но шаг за шагом разбиралась в тонкостях, налаживала контакт с людьми. Очень помогали зоотехники, ветврачи, да и сами рабочие подсказывали.

Сегодня кабинет бригадира напоминает зал трудовой славы. На стенах – множество дипломов. Среди них – первое место в районе по получению среднесуточных привесов за 2024 год, а также целая россыпь вторых мест, начиная с 2017 года.

– Никакого секрета в высоких показателях нет, – убеждена бригадир. – Только ежедневный кропотливый труд и строгое соблюдение технологии.
Рабочее утро Татьяны Свирской начинается с личного объезда всех ангаров. Умная самоходная машина сама по программе набирает из траншей силос и сенаж, смешивает с концентратами и раздает корма. Задача бригадира – лично проверить каждую кормушку. Если порция кажется недостаточной, она развернет технику и заставит досыпать.

В "Радчицк" Татьяна Ивановна пришла в один день с супругом Олегом. Сегодня он – управляющий этого отделения.

– С мужем утром дома за чашкой чая уже обсуждаем производственные планы, – делится Татьяна Ивановна. – Что нужно успеть сделать до полудня, какие зооветеринарные мероприятия провести.

Сейчас на откорме в "Радчицке" находится 1900 быков. В ближайших планах хозяйства – расширить стадо до 2300 голов. В подчинении у бригадира шесть человек, график дежурств круглосуточный: на смене всегда двое. Татьяна Ивановна искренне радуется каждой маленькой победе своей команды:

– Недавно анализировали цифры: среднесуточный привес по ферме вырос с 928 до 935 граммов. Немножко подросли, но останавливаться нельзя – планку будем поднимать еще выше!



Размещение рекламы на БЕЛТА

Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
Фото из архива Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих 
Сыр, напоминающий ириску, йогурт со вкусом хлеба: "Бабушкина крынка" удивляет и получает награды
Фото из архива Очереди транспорта сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска 
Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске
"Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений
  • Главная
  • Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте
    • Главное
    Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси
    Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих 
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Беларусь и США согласовали промежуточный договор
    Кочанова прибыла с рабочим визитом в Алжир
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов
    "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде 
    Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов - Сергеенко
    Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске
    Сотни людей приняли участие в митинге в память о жертвах концлагеря "Береза-Картузская"
    В Беларуси поступила в продажу новая версия BELGEE X50 
    Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства
    Добро пожаловать тем, кто уважает наши законы. Как белорусы относятся к трудовым мигрантам? 
    Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз 
    Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
    "Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений
    Меньше ям и асфальт от райцентров к агрогородкам. Минтранс о задачах в сфере дорожного строительства
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.