Женский бизнес в БРИКС и молодежная дипломатия. Белорусская делегация участвует в форумах в Екатеринбурге





На Форуме женского предпринимательства Беларусь представляет член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Инна Толкачева. "Здесь чувствуется особая атмосфера единства. Главный посыл форума - "Предпринимай, созидай будущее", и только вместе можно его построить. В Беларуси благодаря решению Президента созданы самые благоприятные условия для самореализации женщин - начиная от материнства и заканчивая бизнесом. Площадка БРИКС сегодня - 40% мирового ВВП. Это очень серьезное объединение, и наша страна должна быть причастна к этой системе, потому что мы находимся на одной волне и позиционируем мир во всем мире", - подчеркнула Инна Толкачева.





Параллельно в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи, в мероприятиях которого активно задействована делегация Молодежного совета при Совете Республики. Молодые парламентарии участвуют в экспертных лекциях, формируют новые профессиональные связи и готовятся к работе ключевой площадки "Объединение молодых парламентариев для устойчивого развития многополярного мира", по итогам которой будет создана Всемирная ассоциация молодых законодателей.-0-

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация принимает участие в III Форуме женского предпринимательства стран БРИКС и Международном фестивале молодежи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.