Женщины играют значимую роль в развитии белорусской науки - Чуприс 

"На форуме собрались те, кто своим талантом, кропотливым трудом и верностью призванию ежедневно обогащает отечественную и мировую науку. Значимая роль женщины в обществе и науке признается на самом высоком уровне. "Нет тех высот, которых не достигли бы вы, белоруски" - это слова нашего Президента. Белорусские женщины-ученые уже доказали, что им по плечу любые задачи - от фундаментальных исследований космоса и разработки уникальных лекарств до формирования доктрины сильной социальной политики", - сказала Ольга Чуприс.
Успешные женщины-ученые стоят во главе лабораторий, на кафедрах университетов, на производстве и в академических институтах. "Важно и то, что вы не только делаете сложные открытия, руководите научными коллективами, но и бережно передаете свой опыт молодежи, воспитываете новое поколение белорусских ученых. Около 40% исследователей в нашей стране - женщины. Каждая пятая женщина-исследователь относится к категории молодых ученых. Это огромный интеллектуальный ресурс. Ключевой особенностью женской деятельности является гармоничное сочетание строгой логики и чуткой интуиции, глубоких знаний, душевного тепла, масштабных открытий и заботы о близких. Эти качества помогают в поиске нестандартных решений для создания технологий, которые в итоге служат человеку. Кроме того, активно занимаясь наукой, вы одновременно остаетесь хранительницами домашнего очага и любящими дочерьми и матерями. Все это и есть вклад женщин-ученых в обеспечение безопасности и независимости нашего государства", - отметила замглавы Администрации Президента.
Фото Татьяны Матусевич