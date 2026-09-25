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Женщины играют значимую роль в развитии белорусской науки - Чуприс 

Опубликовано:

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Общество
25 сентября 2026, 13:08

Женщины играют значимую роль в развитии белорусской науки - Чуприс 

Ольга Чуприс
Ольга Чуприс
Ольга Чуприс
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Первый форум женщин-ученых открылся в Минске 
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины играют значимую роль в развитии белорусской науки. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время первого форума женщин-ученых "Роль женщины в науке и образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"На форуме собрались те, кто своим талантом, кропотливым трудом и верностью призванию ежедневно обогащает отечественную и мировую науку. Значимая роль женщины в обществе и науке признается на самом высоком уровне. "Нет тех высот, которых не достигли бы вы, белоруски" - это слова нашего Президента. Белорусские женщины-ученые уже доказали, что им по плечу любые задачи - от фундаментальных исследований космоса и разработки уникальных лекарств до формирования доктрины сильной социальной политики", - сказала Ольга Чуприс. 
Успешные женщины-ученые стоят во главе лабораторий, на кафедрах университетов, на производстве и в академических институтах. "Важно и то, что вы не только делаете сложные открытия, руководите научными коллективами, но и бережно передаете свой опыт молодежи, воспитываете новое поколение белорусских ученых. Около 40% исследователей в нашей стране - женщины. Каждая пятая женщина-исследователь относится к категории молодых ученых. Это огромный интеллектуальный ресурс. Ключевой особенностью женской деятельности является гармоничное сочетание строгой логики и чуткой интуиции, глубоких знаний, душевного тепла, масштабных открытий и заботы о близких. Эти качества помогают в поиске нестандартных решений для создания технологий, которые в итоге служат человеку. Кроме того, активно занимаясь наукой, вы одновременно остаетесь хранительницами домашнего очага и любящими дочерьми и матерями. Все это и есть вклад женщин-ученых в обеспечение безопасности и независимости нашего государства", - отметила замглавы Администрации Президента.
Сегодня женщинам-ученым на форуме предстоит обсудить ряд актуальных проблем искусственного интеллекта и исследования космоса, цифровизации, биомедицины и биотехнологий, гуманитарной, социально-политической и иных сфер общественной жизни. "Уверена, что ваши исследования и преподавательский опыт найдут широкий отклик, а ваши студенты и последователи позаимствуют не только знания, но и пример служения науке и своей стране", - заключила Ольга Чуприс.-0-
 
Фото Татьяны Матусевич
Теги
женщины наука Чуприс
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