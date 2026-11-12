Женщина спрятала от таможни в пункте пропуска "Брест" три старинные иконы. Что решил суд?

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста рассмотрел дело о незаконном перемещении старинных икон через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.



Случай произошел в минувшем августе в пункте пропуска "Брест". На автомобиле Dacia Duster ехала 57-летняя женщина. Для пересечения границы она выбрала красный коридор, чтобы оформить временный ввоз машины. По словам женщины, товаров для таможенного декларирования у нее не было. Однако при досмотре салона авто сотрудники Брестской таможни обнаружили спрятанные под чехлами в карманах сидений иконы. Их направили на исследование.



Эксперт пришел к выводу, что иконы датируются XVII-XVIII веками, а также XIX - началом XX. Предметы общей стоимостью более 6 тыс. рублей признаны культурными ценностями.



Суд признал нарушительницу виновной по ч.2 ст.15.1 КоАП. Наказание предусматривает 20 базовых величин штрафа (900 рублей) с конфискацией сокрытых от декларирования старинных икон.-0-