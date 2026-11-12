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Женщина спрятала от таможни в пункте пропуска "Брест" три старинные иконы. Что решил суд?

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
12 ноября 2026, 11:32

Женщина спрятала от таможни в пункте пропуска "Брест" три старинные иконы. Что решил суд?

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста рассмотрел дело о незаконном перемещении старинных икон через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Случай произошел в минувшем августе в пункте пропуска "Брест". На автомобиле Dacia Duster ехала 57-летняя женщина. Для пересечения границы она выбрала красный коридор, чтобы оформить временный ввоз машины. По словам женщины, товаров для таможенного декларирования у нее не было. Однако при досмотре салона авто сотрудники Брестской таможни обнаружили спрятанные под чехлами в карманах сидений иконы. Их направили на исследование.

Эксперт пришел к выводу, что иконы датируются XVII-XVIII веками, а также XIX - началом XX. Предметы общей стоимостью более 6 тыс. рублей признаны культурными ценностями.

Суд признал нарушительницу виновной по ч.2 ст.15.1 КоАП. Наказание предусматривает 20 базовых величин штрафа (900 рублей) с конфискацией сокрытых от декларирования старинных икон.-0-
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